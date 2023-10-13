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Лукашенко: «Русский язык – это не российский язык. Это наш, общий! Мы были в едином государстве долгое время»

13 октября 2023 17:49
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Гарантом устойчивого и безопасного развития на пространстве СНГ могут быть только сами страны-партнеры. Об этом сегодня, 13 октября, заявил Александр Лукашенко на саммите глав государств Содружества в Бишкеке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встреча лидеров прошла в резиденции «Ала-Арча». Первой частью переговорного дня стало заседание в узком составе. Лидеры общались без малого два часа.

Лукашенко: «Русский язык – это не российский язык. Это наш, общий! Мы были в едином государстве долгое время»-1

Многое в странах Центральной Азии создано при союзе. Общий и русский язык. Москва предлагает сделать язык Пушкина языком межгосударственного общения, а Казахстан – создать международную организацию по русскому языку. Но именно Беларусь может выступать образцом отношения к изящной словесности Ломоносова и Достоевского.

Лукашенко: «Русский язык – это не российский язык. Это наш, общий! Мы были в едином государстве долгое время»-4

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:
Раньше частенько были дебаты с россиянами: вот русский язык, спасибо, что вы, белорусы, сохранили и так далее. На что я всегда говорил, что русский язык это не российский язык. Это наш, общий язык, мы были в едином государстве долгое время. А исходя из концепции, что язык – это живое, творчески развивающееся, так мы же вместе развивали этот русский язык. Там частичка азербайджанцев, узбеков, таджиков и так далее, не только русских и белорусов. Поэтому зачем мы теряем русский язык? Меня, откровенно говоря, радует вот эта тенденция среднеазиатских республик, у Эмомали Шариповича, в Кыргызстане, в Узбекистане особенно. Образование, появляются новые школы, университеты русскоязычные, где обучают русскому языку. Но этого мало!

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# СНГ # общество # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Фотофакт

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