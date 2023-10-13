Лукашенко: «Русский язык – это не российский язык. Это наш, общий! Мы были в едином государстве долгое время»

Гарантом устойчивого и безопасного развития на пространстве СНГ могут быть только сами страны-партнеры. Об этом сегодня, 13 октября, заявил Александр Лукашенко на саммите глав государств Содружества в Бишкеке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встреча лидеров прошла в резиденции «Ала-Арча». Первой частью переговорного дня стало заседание в узком составе. Лидеры общались без малого два часа.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Раньше частенько были дебаты с россиянами: вот русский язык, спасибо, что вы, белорусы, сохранили и так далее. На что я всегда говорил, что русский язык – это не российский язык. Это наш, общий язык, мы были в едином государстве долгое время. А исходя из концепции, что язык – это живое, творчески развивающееся, так мы же вместе развивали этот русский язык. Там частичка азербайджанцев, узбеков, таджиков и так далее, не только русских и белорусов. Поэтому зачем мы теряем русский язык? Меня, откровенно говоря, радует вот эта тенденция среднеазиатских республик, у Эмомали Шариповича, в Кыргызстане, в Узбекистане особенно. Образование, появляются новые школы, университеты русскоязычные, где обучают русскому языку. Но этого мало!

Читайте также:

Лукашенко: сейчас время критичнее оценить ситуацию в СНГ – нам не следует прятать голову в песок

Путин о США: чем грубее попытка на кого-то надавить, тем меньшего успеха они достигают в этом

Лукашенко на саммите СНГ: когда-нибудь вы захотите помочь детям, а вас за это объявят в международный розыск