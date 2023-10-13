Лукашенко и Мирзиёев провели официальную встречу без прессы. О чём говорили главы государств?
Гарантом устойчивого и безопасного развития на пространстве СНГ могут быть только сами страны-партнеры. Об этом сегодня, 13 октября, заявил Александр Лукашенко на саммите глав государств Содружества в Бишкеке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встреча лидеров прошла в резиденции «Ала-Арча». Первой частью переговорного дня стало заседание в узком составе. Лидеры общались без малого два часа.
Хорошая идея Узбекистана – форум регионов СНГ. А вот сотрудничеству между регионами Беларуси и Узбекистана быть. Даже график составят. Об этом президенты договорились во время двухсторонней встречи.
Участие в любом саммите наш Президент использует и для двухсторонних встреч. В том числе для лоббирования белорусских производителей. Встреча Лукашенко и Мирзиеева длилась около часа, прошла в хорошем настроении, но без прессы. Лидеры оказались немногословны даже во время протокола. В повестке были двусторонние отношения, перспективы развития. Товарооборот растет, но потенциал не до конца задействован. Поэтому поставлены задачи для ответственных вице-премьеров и министров иностранных дел. Это углубление кооперации, белорусские технологии для Узбекистана. Содружественная кооперация – предложение президента Узбекистана всему полусодружеству.
Шавкат Мирзиеев, президент Узбекистана:
Стимулирование взаимных инвестиций и продвижение проектов, включая организацию технопарков в соответствии с недавно принятой концепцией развития промышленной кооперации. При этом важно продумать вопросы финансовой поддержки страхового покрытия и оффтейк с закупок. Готовы также в рамках намеченной на апрель следующего года индустриальной недели ИННОПРОМ в Ташкенте провести форум промышленной кооперации инновационных разработок стран СНГ.
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