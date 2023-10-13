Лукашенко и Мирзиёев провели официальную встречу без прессы. О чём говорили главы государств?

Гарантом устойчивого и безопасного развития на пространстве СНГ могут быть только сами страны-партнеры. Об этом сегодня, 13 октября, заявил Александр Лукашенко на саммите глав государств Содружества в Бишкеке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встреча лидеров прошла в резиденции «Ала-Арча». Первой частью переговорного дня стало заседание в узком составе. Лидеры общались без малого два часа.

Хорошая идея Узбекистана – форум регионов СНГ. А вот сотрудничеству между регионами Беларуси и Узбекистана быть. Даже график составят. Об этом президенты договорились во время двухсторонней встречи.