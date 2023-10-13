Путин: «Россия настроена на активную работу по дальнейшему укреплению авторитета СНГ»

Гарантом устойчивого и безопасного развития на пространстве СНГ могут быть только сами страны-партнеры. Об этом сегодня, 13 октября, заявил Александр Лукашенко на саммите глав государств Содружества в Бишкеке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встреча лидеров прошла в резиденции «Ала-Арча». Первой частью переговорного дня стало заседание в узком составе. Лидеры общались без малого два часа.

Владимир Путин, президент России:

Россия настроена на активную работу по дальнейшему укреплению авторитета СНГ как интеграционного объединения и развитию всестороннего сотрудничества в рамках Содружества. Первоочередное внимание мы планируем уделить углублению экономической интеграции, включая взаимодействие в сфере цифровизации, энергетики, промышленной и аграрной кооперации, транспорта и связи, экологии и инноваций. Предложили бы вместе подумать над тем, как более эффективно обеспечить сопряжение интеграционных процессов на пространстве СНГ. В частности, укрепить контакты сотрудничества Содружества с ЕАЭС в экономической сфере и с ОДКБ и ШОС в области безопасности.

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