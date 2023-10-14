Как всегда, в точку. Эксперты оценили выступление Лукашенко на саммите в Бишкеке

Новости Беларуси. Консолидация в Содружестве, многополярность и межрегиональное сотрудничество. Прошедший накануне саммит глав государств СНГ в топе наиболее обсуждаемых тем. Как всегда, остро и без прикрас звучали за круглым столом в Бишкеке тезисы белорусского лидера. Сегодня их обсуждают в экспертном сообществе. Многие выражения Александра Лукашенко традиционно разошлись на цитаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Не прятать голову в песок», – так образно глава государства высказался о необходимости решать проблемы и застарелые конфликты в странах объединения. А их сегодня, к сожалению, хватает. Не все в СНГ порой смотрят на мир одинаково. Предсказуемо на саммите не было Украины. Не приехали также представители Молдовы и Армении. Между тем в ходе встречи звучали злободневные темы. Среди них обстановка на Ближнем Востоке. Реальный пример того, что сегодня вызовы и угрозы возникают там, где еще вчера их не ждали. В этих условиях официальный Минск призывает партнеров по СНГ сплотиться – и политически, и экономически.