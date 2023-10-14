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Как всегда, в точку. Эксперты оценили выступление Лукашенко на саммите в Бишкеке

14 октября 2023 14:03
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Новости Беларуси. Консолидация в Содружестве, многополярность и межрегиональное сотрудничество. Прошедший накануне саммит глав государств СНГ в топе наиболее обсуждаемых тем. Как всегда, остро и без прикрас звучали за круглым столом в Бишкеке тезисы белорусского лидера. Сегодня их обсуждают в экспертном сообществе. Многие выражения Александра Лукашенко традиционно разошлись на цитаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как всегда, в точку. Эксперты оценили выступление Лукашенко на саммите в Бишкеке-1

«Не прятать голову в песок», – так образно глава государства высказался о необходимости решать проблемы и застарелые конфликты в странах объединения. А их сегодня, к сожалению, хватает. Не все в СНГ порой смотрят на мир одинаково. Предсказуемо на саммите не было Украины. Не приехали также представители Молдовы и Армении. Между тем в ходе встречи звучали злободневные темы. Среди них обстановка на Ближнем Востоке. Реальный пример того, что сегодня вызовы и угрозы возникают там, где еще вчера их не ждали. В этих условиях официальный Минск призывает партнеров по СНГ сплотиться – и политически, и экономически.

Как всегда, в точку. Эксперты оценили выступление Лукашенко на саммите в Бишкеке-4

Николай Волович, политолог:
Саммит СНГ, который проходил в Бишкеке, имел важное значение не только для постсоветского пространства, не только для евразийского сообщества, этот саммит имел огромное значение и в мировом масштабе. Потому что действительно Александр Григорьевич Лукашенко в очередной раз подтвердил, что Республика Беларусь является локомотивом интеграции не только на постсоветском пространстве, но и во всем мире. Ведь действительно, те инициативы, которые были обозначены, те моменты, на которые указал Александр Григорьевич, а именно, что в основе любой интеграции должна лежать экономика, очень важны. И мы видим, что страны СНГ могут совместно развиваться только вместе, сообща.

Как всегда, в точку. Эксперты оценили выступление Лукашенко на саммите в Бишкеке-7

Говоря о консолидации стран Содружества, Александр Лукашенко отметил, что примеров успешной работы достаточно. Поддержал первый и инициативу лидера Узбекистана – провести Форум регионов СНГ. Такой формат между Беларусью и Россией показывает эффективность уже много лет.

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# СНГ # Александр Лукашенко # Николай Волович # Фотофакт

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