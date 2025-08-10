Мир услышал голос официального Минска! Главное из интервью Лукашенко журналу Time

На неделе мы получили большой геополитический расклад, который во многом касался обстановки в регионе и роли всех участников, которые прямо или косвенно влияют на то, как будет ситуация развиваться дальше. Конечно, речь в первую очередь шла об Украине. Наш Президент снова говорил об истинных причинах конфликта (они куда глубже, чем привыкли думать на Западе), как он развивался, где можно было пойти по другому пути и, конечно, как можно завершить это кровопролитие, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Больше двух часов Александр Лукашенко разговаривал на эти и другие темы с журналистом американского издания Time. Он отмечал позже, что не каждый лидер способен на такой открытый диалог. Действительно, Президент отвечал в свойственной ему манере. Честно и откровенно, насколько это позволяют обстоятельства и ситуация. Но что не сделаешь ради мира? Ведь каждый ответ Президент, со сути, и звучал ради этой цели. Александр Лукашенко пытался донести американцам нашу точку зрения и видение того, что происходит буквально у нас под боком. Это только в теории со стороны виднее. Да и наш Президент, наверное, как ни один другой политик, что называется, в теме. Александр Лукашенко знаком со всеми украинскими президентами, включая Зеленского. Беларусь раньше более активно присутствовала в украинской повестке и переговорном процессе. Первые встречи прошли на нашей территории. И сейчас делаем то, что в наших силах, хотя и чувствуем холодок с Банковой. Но это временно. Рано или поздно наступит мир, все вернется на круги своя. По крайней мере в Минске в это верят, и интервью это подтверждает. А вот к Time и Саймону Шустеру теперь у нас есть вопросы. Биограф Зеленского и его пиарщик двухчасовой разговор с Президентом умудрился уместить в газетную полосу, где много воды, впечатлений, а вот цитат и фактов – раз-два и обчелся. И думаем, что трудности перевода тут совсем ни при чем. Потому наш политобозреватель Евгений Пустовой на неделе еще раз пересмотрел интервью Президента и вынес главное. Смотрим.

Это не интервью – это инструмент борьбы за Беларусь. Да, той вечной западноцентричной. В самых разных центрах принятия решений – полное разочарование в альтернативных лабиринтах для Беларуси и тех, кто ими барражировал. Они никто. Первый в Беларуси – Лукашенко. Череда интервью западным журналистам и блогерам – это как раз сигнал того, что там готовы вести диалог именно с Лукашенко. Лазуткин: если мы будем молчать и не излагать нашу версию событий, то Запад даст ее за нас. Подробности. На станицах Time Президент ответил на самые сложные вопросы мировой и внутренней повестки. Беседа длилась три часа. Два часа под камеру и еще час без записей – обсуждены все стратегические и неудобные моменты. Разговор вышел откровенным, содержательным и злободневным.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Он должен всегда понимать, что его могут послать… – Несколько визитов американских дипломатов.

– Дипломатов и церэушников.

Александр Лукашенко:

Я больше сейчас склонен считать, что это спектакль, скорее всего, роли распределены. – Суверенитет свой Украина в этом процессе не потеряет?

– Она уже потеряла над этими территориями. А если бы Зеленский меня послушал, когда я с ним разговаривал, то эти земли были бы в составе Украины. Это не только интервью-тема о самом важном в мире, это интервью-персона. Равнодушных к Лукашенко нет. Один – аплодируют, другие – нещадно критикуют. Но знают и слушают все. Гигин: Президент на конкретных примерах доказал, что Беларусь – это суверенное государство. Читайте здесь.

Лукашенко – не только один из хедлайнеров мировой повестки, он актор геополитики. И те же мировые центры сил, которые являются бенефициарами информационной бучи против Беларуси, сами же и признают политическую состоятельность Лукашенко. Сломить и убрать не получилось, значит, надо продолжать диалог. Тем более, учитывая растущую влиятельность и признание белорусского Президента. Одним из элементов диалога и является интервью мировым медиа западного мира. И ряд встреч, которые Минск и Вашингтон проводят без щелчков видеокамер. Они были инициаторами – Лукашенко о переговорах с делегациями США. Встречи с Лукашенко – это такая новая политическая традиция отношений между нами и ими периода противостояния. Сначала запускают опытного интервьюера, не только с журналистским удостоверением, но и опытом другой не менее творческой деятельности. Оторвать от России – Лукашенко назвал реальную «американскую мечту».

Неугодным и немейнстримным вышел разговор про отношения Минска и Москвы. Это было одной из целей встречи. И красной нитью интервью. Американские аналитики не стесняясь пишут о том, что, мол, да, белорусы близки цивилизационно с Россией, но им очень нравятся iPhone и Tesla. Что же перевесит? Лукашенко: западные европейцы и даже американцы в наши отношения с Россией пусть не лезут. Белорусская многовекторность. Одни пытаются трактовать ее как предательство, другие как окно возможностей для открытия дверей на Запад. А это такая наша внешнеполитическая доктрина. Рядом с Россией, но не отдаляясь от всего мира. Лукашенко рассказал, почему считает себя трампистом.

Когда-то наш Первый и с Соросом встречался, и в хоккей с американскими дипломатами играл. Но не переиграть Лукашенко в дипломатических играх. Я никогда на двух стульях не сидел – Лукашенко о внешней политике Беларуси. Саймон Шустер вырос в семье московских эмигрантов. Работал Москве. Теперь въезд в Россию ему запрещен. При видимом дружелюбии на лояльность рассчитывать не стоит. Дипломатичен, но не скуп на самые каверзные вопросы. В начале беседы договорились об объективном интервью. Не получилось. Нет, само интервью получилось. Написать – не очень.