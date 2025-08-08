Оторвать от России – Лукашенко назвал реальную «американскую мечту»

Интервью Александра Лукашенко американскому Time. Журналист и писатель Саймон Шустер встретился с главой государства 25 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Статус «инкогнито» сохранялся на протяжении двух недель. Ожидаемый резонанс не заставил себя ждать. Интервью возымело сенсационный эффект. На страницах Time Президент ответил на самые сложные вопросы мировой и внутренней повестки. Два часа под камеру, и еще час без записей – обсуждены все стратегические и неудобные моменты.

Саймон Шустер, писатель, публицист, корреспондент журнала Time (США):

А они чего стараются добиться? Есть ощущение, что они стараются разделить вас с Россией или как-то оттащить немного. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это чья-то мечта. Это было всегда, со времен первого приезда ко мне Сороса. В 1994-м или 1995 году он приехал ко мне и предложил, но я был перед ним честен… Саймон Шустер:

Предложил что? Стать частью западного мира или как?