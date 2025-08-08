Оторвать от России – Лукашенко назвал реальную «американскую мечту»

Интервью Александра Лукашенко американскому Time. Журналист и писатель Саймон Шустер встретился с главой государства 25 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Статус «инкогнито» сохранялся на протяжении двух недель. Ожидаемый резонанс не заставил себя ждать. Интервью возымело сенсационный эффект.
На страницах Time Президент ответил на самые сложные вопросы мировой и внутренней повестки. Два часа под камеру, и еще час без записей – обсуждены все стратегические и неудобные моменты.
Саймон Шустер, писатель, публицист, корреспондент журнала Time (США):
А они чего стараются добиться? Есть ощущение, что они стараются разделить вас с Россией или как-то оттащить немного.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это чья-то мечта. Это было всегда, со времен первого приезда ко мне Сороса. В 1994-м или 1995 году он приехал ко мне и предложил, но я был перед ним честен…
Саймон Шустер:
Предложил что? Стать частью западного мира или как?
Александр Лукашенко:
Да, оторвать от России. Я ему честно сказал о его политике, он сидел, слушал меня, изучал, это совсем молодой еще, 40 не было. Я говорю: «Джордж, ты меня извини, я эту политику проводить не буду, это я делать не буду, поэтому это, наверное, наша с вами последняя встреча». Я дал понять, что мы сотрудничать не будем, и с тех пор я придерживался этой линии.
Я человек в большей степени советский, можно сказать, я, конечно, далеко уже не советский, но принципы советские во мне живут – самые лучшие. Почему я от этого должен отказаться? Как американцы не отказываются от своей истории, так и я. Поэтому вот эта дружба и наше теснейшее сотрудничество с Россией – это не только у меня, но и в когда-то самой советской Беларуси, это была самая советская республика. Эти принципы остались.
Поэтому я всегда говорил откровенно и сейчас говорю, первое, в шутку: если вы хотите меня завербовать, не делайте, этого не получится. Они долго смеялись, американцы, их делегация. Говорят: нет-нет-нет, мы президентов не вербуем. Я говорю: ну, всякое может быть. И второе, обсуждение третьих лиц и государств, которые здесь не присутствуют, исключено.
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