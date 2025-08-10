В секторе Газа от голода погибли 217 человек, среди них 100 детей

В секторе Газа 217 человек, в том числе 100 детей, погибли от голода и недоедания, сообщили местные власти. Об этом пишет РИА Новости.

Только за прошедшие сутки было зафиксировано пять новых случаев, в том числе два ребенка. С начала 2025 года от голода умерли 163 жителя, в 2024 году – 50, а годом ранее – еще четверо.

Несмотря на то, что поставки гуманитарной помощи были частично возобновлены, в сектор въехало всего 1115 грузовиков, что примерно составляет 14 % от необходимого. По словам официальных лиц Газы, большинство грузов разграблено.

Для обеспечения базовых потребностей населения требуется около 600 грузовиков в день. Верховный комиссар ООН по правам человека отметил, что блокирование доступа к продуктам питания может быть квалифицировано как преступление против человечности.

Ограничения начались после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, в результате которого погибло около 1200 человек. В ответ Израиль начал вооруженную операцию и ввел режим полной блокады Газы, прекратив подачу воды, электроэнергии, топлива и медикаментов.

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