Пашиняна достаточно сильно прогнули – Лазуткин о мирном соглашении между Арменией и Азербайджаном

Баку и Ереван на неделе поставили точку в многолетнем конфликте и подписали декларацию о мирном урегулировании. Одной из ключевых договоренностей между сторонами является открытие Зангезурского коридора. Он проходит по территории Армении, которая отдаст США управление этим участком длиной около 40 километров на 99 лет, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Этот маленький коридор – ключ к большому Южному Кавказу. Перпендикулярно ему идет трасса из Армении в Иран, и если на этом перекрестке появляются США, то перерезается доступ исламской республики в страны ЕАЭС и резко меняется баланс сил, чего, собственно, добивались Штаты, и что уже произошло.

Андрей Лазуткин, политолог:

Почему на это пошел Пашинян? Его достаточно сильно прогнули, можно сказать. То есть Армения выполнила все условия, которые ставил Азербайджан за вот эти последние пять лет. Они долго торговались и уже при Трампе пришли к этому соглашению. Поэтому, если там появится американская база, встанет вопрос по 102-й базе Гюмри, которая российская там находится, встанет вопрос по транзиту грузов. И дальнейший кризис будет разворачиваться против Армении.

То есть, если опять же они отказались от присутствия России, от участия в ОДКБ, это будет только усугублять ситуацию в плане баланса сил. Кроме того, получается так, что по этому договору, который Трамп им предлагает, США будут защищать Армению от Турции. Одна страна НАТО от другой страны НАТО. Это, в принципе, не сработает. То есть пока Трамп у власти, возможно, кризиса не будет, но как только он уйдет, там начнется какая-нибудь снова ограниченная война.