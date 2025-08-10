На неделе мы получили большой геополитический расклад, который во многом касался обстановки в регионе и роли всех участников, которые прямо или косвенно влияют на то, как будет ситуация развиваться дальше. Конечно, речь в первую очередь шла об Украине. Наш Президент снова говорил об истинных причинах конфликта (они куда глубже, чем привыкли думать на Западе), как он развивался, где можно было пойти по другому пути и, конечно, как можно завершить это кровопролитие, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Рейтинги. Просмотры. Мировой вайб. Это очень важно. Этим можно гордиться. Редко к какому политику в мире такой интерес. Даже «Голос Америки» в самом широком смысле этого понятия готов слушать голос официального Минска. Здравую и правдивую позицию.