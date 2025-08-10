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Богодель: Лукашенко даёт чётко понять, что в Европе сегодня разговаривать попросту не с кем

10 августа 2025 17:09
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На неделе мы получили большой геополитический расклад, который во многом касался обстановки в регионе и роли всех участников, которые прямо или косвенно влияют на то, как будет ситуация развиваться дальше. Конечно, речь в первую очередь шла об Украине. Наш Президент снова говорил об истинных причинах конфликта (они куда глубже, чем привыкли думать на Западе), как он развивался, где можно было пойти по другому пути и, конечно, как можно завершить это кровопролитие, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 

Рейтинги. Просмотры. Мировой вайб. Это очень важно. Этим можно гордиться. Редко к какому политику в мире такой интерес. Даже «Голос Америки» в самом широком смысле этого понятия готов слушать голос официального Минска. Здравую и правдивую позицию.

Богодель: Лукашенко даёт чётко понять, что в Европе сегодня разговаривать попросту не с кем-2

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси, кандидат военных наук: 
Все интервью Лукашенко опять-таки обращается к Штатам, а не к Европе. Президент Беларуси четко дает понять, что в Европе сегодня разговаривать попросту не с кем. Дважды он называет эту самую Европу вонючей. А что значит это? Что значит «вонючая»? Это означает то, что она вызывает сегодня отвращение. То есть по-дипломатически это высшая форма неприятия того, что там вообще происходит.

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# Андрей Богодель # Александр Лукашенко # Международная политика

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