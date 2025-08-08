Лукашенко рассказал, почему считает себя трампистом

Интервью Александра Лукашенко американскому Time. Журналист и писатель Саймон Шустер встретился с главой государства 25 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Статус «инкогнито» сохранялся на протяжении двух недель. Ожидаемый резонанс не заставил себя ждать. Интервью возымело сенсационный эффект. Белорусская многовекторность. Одни пытаются трактовать ее как предательство, другие как окно возможностей для открытия дверей на Запад. А это такая наша внешнеполитичекая доктрина. Рядом с Россией, но не отдаляясь по своей инициативе от всего мира.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Якобы мы вернулись к какой-то политике многовекторности. Вот даже нас за это критикуют, сами проводят многовекторную политику, а нам нельзя. Но это одна группа людей, хотя во главе этой группы солидный институт. Саймон Шустер, писатель, публицист, корреспондент журнала Time (США):

Министерство иностранных дел? Александр Лукашенко:

Нет, не министерство, институт. Один институт, и они готовят эту кашу и направляют в администрацию, в МИД, может, и еще куда-то. Все это читается, я с Владимиром Владимировичем переговорю на эту тему, это одна группа людей. Есть там СМИ, журналисты разные и так далее, а есть еще мое прямое, очень близкое, доброе, братское общение с Президентом Путиным, вы об этом, естественно, знаете.

Саймон Шустер:

Но у него, у вас есть ощущение, что вызывает какую-то озабоченность, что, может быть, он вам советует, например: да не надо с этими американцами так активно общаться. Александр Лукашенко:

Нет, такого не было, но, зная характер Владимира Владимировича, я знаю, что он человек абсолютно трезвый в оценке ситуации. У него, может быть, закрадывается какое-то сомнение. Но он мне никогда об этом не говорил. Никогда. Но я допускаю, что может быть, может быть. Саймон Шустер:

Для вас это не опасно? Александр Лукашенко:

Нет. Я пока опасности никакой не вижу. Неприятно, конечно, если откровенно говорить, если там кто-то в России так думает, пишет. Ну я говорю, разные люди есть, но основной тренд – полная поддержка нашей позиции и полная взаимоподдержка. Нас не в чем упрекнуть. Ну вот попробуй с позиции России меня в чем-то упрекнуть.

Затронуты самые важные темы, которые волнуют весь мир: мирный процесс между Россией и Украиной, встреча Путина и Трампа, может ли Белый дом положить конец эпохе конфликтов. Взаимоотношения между Россией, Китаем и ЕС. Ближний Восток. Но именно на территории Украины ситуация может зайти дальше некуда. Сейчас точка геополитического противостояния здесь – в Балто-Черноморском бассейне. И надо договариваться, убеждает официальный Минск. Может интервью белорусского лидера стать предтечей разговора «ради мира». Лукашенко о Трампе: взялся за лидерство – осуществляй его, предотвращай столкновения и войны. Подробнее. Подловить на противоречиях, узнать, о чем думает Путин и на что готовы Минск и Москва. Это интервью не только хайп в моменте, но и сбор информации перед дальнейшими шагами США в нашу сторону.