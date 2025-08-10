«Это шахматы, только с мячом». Узнали, как готовят отечественных волейболистов

В студии программы «Спорттаймер» Андрей Толочко, главный тренер мужской национальной команды Беларуси по волейболу, и Сергей Чесновицкий, главный тренер женской национальной команды Беларуси по волейболу.

Однако этот факт не является камнем преткновения, и наши команды национальные готовятся. Сегодня впереди ряд международных поединков с российскими дружинами. Все сильнейшие волейболисты и волейболистки Беларуси собрались в столице на учебно-тренировочный сбор перед играми.

В нашей стране достаточно много талантливых спортсменов, которых находят и растят еще более талантливые тренеры. Передав их в высшие звенья, мы ждем, когда национальная команда (как у мужчин, так и у женщин) смогут проявить себя на международной волейбольной площадке. Но, к сожалению, пока для наших ребят это только надежда, так как пресловутый бан международная федерация не спешит снимать.

Юлия Силипицкая, СТВ:

Вас взяли в волейбол по антропометрическим данным?

Сергей Чесновицкий, главный тренер женской национальной команды Беларуси по волейболу:

Да, я же волейболом начал заниматься где-то с 17 лет. До этого бадминтон.

Юлия Силипицкая:

То есть вы кандидат в мастера спорта по бадминтону, а потом в волейбол?

Сергей Чесновицкий:

Я из Могилева, в том же Могилеве всегда была одна из сильнейших школ в Союзе.

Юлия Силипицкая:

А было тяжело переходить из бадминтона в волейбол?

Сергей Чесновицкий:

Физически нет, а технически, естественно, ты ничего не умеешь.

Андрей Толочко, главный тренер мужской национальной команды Беларуси по волейболу:

Только ударные движения похожи. Я волейболом занимался с 9 лет. Получилось так, что мне было 14 лет, а рост уже был 1,96 метра. Самое интересное, что за остальное время я вырос только на 6 сантиметров – 2,02 метра.

Юлия Силипицкая:

Сейчас, кстати, в вашей национальной команде самый высокий рост?

Андрей Толочко:

У Бабкевича – 2,17. Обладая таким высоким ростом, у него к этому высокий прыжок и очень хорошая координация. Вообще, волейбол без IQ – это очень сложно, нереально. Это шахматы, только с мячом. И причем это такое, когда ты играешь все время в цейтноте.