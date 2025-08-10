Положение войск Украины в районе Красноармейска (Покровска) ухудшается на фоне продвижения российских войск, заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин. Об этом пишет ТАСС.

По его данным, российские подразделения наступают на большом фронте, особенно в сторону дороги Красноармейск-Доброполье.

После захвата Новоэкономского ситуация усложнилась не только для Димитрова, но и для Красноармейска. Однако Пушилин отметил, что российские войска ведут свои действия грамотно и стараются минимизировать потери.