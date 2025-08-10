Прямой эфир

Пушилин сообщил, что ситуация для ВСУ стремительно ухудшается в Красноармейске

10 августа 2025 19:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Положение войск Украины в районе Красноармейска (Покровска) ухудшается на фоне продвижения российских войск, заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин. Об этом пишет ТАСС.

По его данным, российские подразделения наступают на большом фронте, особенно в сторону дороги Красноармейск-Доброполье.

После захвата Новоэкономского ситуация усложнилась не только для Димитрова, но и для Красноармейска. Однако Пушилин отметил, что российские войска ведут свои действия грамотно и стараются минимизировать потери.

# Международная политика # Армия

Другие новости рубрики

Все новости
В секторе Газа от голода погибли 217 человек, среди них 100 детей
10 августа 2025 19:13

В секторе Газа от голода погибли 217 человек, среди них 100 детей

РИА Новости: ВСУ сбрасывают заминированный туши животных в Запорожской области
10 августа 2025 18:56

РИА Новости: ВСУ сбрасывают заминированный туши животных в Запорожской области

Два боксера скончались от травм через несколько дней после турнира
10 августа 2025 18:22

Два боксера скончались от травм через несколько дней после турнира