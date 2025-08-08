Они были инициаторами – Лукашенко о переговорах с делегациями США

Интервью Александра Лукашенко американскому Time. Журналист и писатель Саймон Шустер встретился с главой государства 25 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Статус «инкогнито» сохранялся на протяжении двух недель, и ожидаемый резонанс не заставил себя ждать. Интервью возымело сенсационный эффект.

Саймон Шустер – американский журналист и писатель. Вырос в семье московских эмигрантов. Работал Москве. Под запретом въезда в Россию. Дипломатичен, но не скуп на самые каверзные вопросы. Саймон Шустер, писатель, публицист, корреспондент журнала Time (США):

Как рассказывал Резников, государство Беларусь дало обещание Украине, своему соседу, что из Беларуси никто атаковать вас не будет, не переживайте. И это действительно влияло на ожидания и Зеленского, и Резникова, и украинского руководства, что вот такой атаки не будет.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Врут. Американцы их предупредили обо всем. К сожалению, американцы знали больше, чем мы, и больше, чем украинцы, и украинцев они в деталях в течение недели, я это помню, предупреждали. Они не верили или верили немножко. Мы не верили вообще. Мы не верили вообще. Был ли этот звонок Хренину, нашему министру обороны? Я, честно говоря, вы мне первый раз сказали, если бы был, министр обороны бы мне об этом доложил. Поэтому, скорее всего, выдают желаемое за действительное. Мой вам совет. Если вы хотите истину здесь, пусть они вам положат на стол хотя бы фрагмент этих разговоров, а то и весь разговор. Это уже не секрет. Если ты заявляешь такую серьезную вещь. Саймон Шустер:

Но вы как лидер страны не давали Украине такие гарантии или обещания? Александр Лукашенко:

Вот вы правильно сейчас заметили, во-вторых, такие гарантии мог дать только Президент. У меня такого разговора накануне с Зеленским не было. У меня был за этот период разговор с Зеленским только один раз. Когда началась специальная военная операция, у меня было свое мнение по поводу столкновения России и Украины. Оно и сейчас остается актуальным.

Интервью было записано еще 25 июля, но по просьбе издания ни СМИ, ни имя интервьюера не раскрывались, старались сохранить интригу и эксклюзивность материала. Разговор вышел откровенным, содержательным и злободневным.

Александр Лукашенко:

Путин, Лукашенко – два агрессора. Вам удобно это? Ну и считайте дальше. Саймон Шустер:

Вы не отрицаете это или отрицаете? Александр Лукашенко:

Я вообще над этим не задумываюсь. Я в шутку это превращаю. Ну соагрессоры мы. Если я буду отрицать, вы что, поменяете в Америке позицию? Нет. Ну и потом, ничего в этом плане не изменится, поэтому я не парюсь по этому поводу, как говорит молодежь.

Лукашенко не только один из хедлайнеров мировой повестки – он актор геополитики. И те же мировые центры сил, которые являются бенефициарами информационной бучи против Беларуси, сами же и признают политическую состоятельность нашего Первого. Сломить и убрать не получилось, значит, надо продолжать диалог. Тем более учитывая влияние и признание белорусского Президента. Одним из элементов диалога являются интервью мировым медиа западного мира. И ряд встреч, которые Минск и Вашингтон проводят без щелчков видеокамер.