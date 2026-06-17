Главное условие белорусской стороны неизменно: равноправный разговор без языка ультиматумов и искусственных барьеров ради региональной безопасности.
Заявления Александра Лукашенко вызвали широкий резонанс в экспертном сообществе и медиапространстве – аналитики отмечают честность и принципиальность оценок белорусского лидера.
В топе цитируемости, ожидаемо и предсказуемо, заявления белорусского лидера по украинскому вопросу.
В условиях масштабной информационной войны и геополитической нестабильности Минск делает ставку на прагматичное партнерство.
Заявление Александра Лукашенко комментируют в экспертом сообществе. Призыв поставить ценность человеческих жизней выше политических амбиций эксперты называют критически важным сигналом не только для Киева, но и всего мирового сообщества.
Лукашенко подчеркнул: в основе эскалации лежит отсутствие у ключевых мировых игроков четкой стратегии «завтрашнего дня» и нежелание просчитывать долгосрочные последствия своих действий.
Глава государства отметил, что в Украине понимают, какое значение сейчас имеет противостояние за территорию Донбасса.
Этот призыв к славянскому единству и здравому смыслу стал логической точкой в обсуждении украинского кризиса.
«Обладать ядерным оружием странам всего мира – это путь в никуда».
А в 22:00 телеверсию большого разговора покажут на «Первом информационном» канале.
Не пропустите программу «Неделя» 14 июня на СТВ в 19:30
Настоящей сенсацией стали заявления белорусского лидера, касающиеся сроков завершения крупнейших военных противостояний современности.
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