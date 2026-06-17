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Новости по тегу #Интервью Александра Лукашенко

«Нами командовать не получится» – Лукашенко раскрыл детали переговоров с США и ЕС
17 июня 2026 07:53

«Нами командовать не получится» – Лукашенко раскрыл детали переговоров с США и ЕС

«Мыслим на 5 или 10 лет вперед». Политолог объяснил прагматичный курс Беларуси в отношении США и Китая
17 июня 2026 05:59

«Мыслим на 5 или 10 лет вперед». Политолог объяснил прагматичный курс Беларуси в отношении США и Китая

Интервью Лукашенко «Аль-Арабия» вызвало резонанс в крупнейших СМИ – вот что пишут мировые издания
16 июня 2026 18:11

Интервью Лукашенко «Аль-Арабия» вызвало резонанс в крупнейших СМИ – вот что пишут мировые издания

Лукашенко рассказал об отношениях Беларуси со странами дальней дуги
16 июня 2026 17:42

Лукашенко рассказал об отношениях Беларуси со странами дальней дуги

«Даст фору любому политику»: Вадим Гигин о мудрости Александра Лукашенко
16 июня 2026 11:05

«Даст фору любому политику»: Вадим Гигин о мудрости Александра Лукашенко

«Этого Америка не переживет». Президент Беларуси оценил вероятность начала наземной операции США в Иране
16 июня 2026 10:56

«Этого Америка не переживет». Президент Беларуси оценил вероятность начала наземной операции США в Иране

Лукашенко: россияне на фронте более успешны, чем ВСУ
16 июня 2026 07:46

Лукашенко: россияне на фронте более успешны, чем ВСУ

Лукашенко призвал Киев переступить через амбиции ради преодоления последствий конфликта
16 июня 2026 06:03

Лукашенко призвал Киев переступить через амбиции ради преодоления последствий конфликта

«Это должно касаться всех». Лукашенко выступил за всеобщее ядерное разоружение в мире
15 июня 2026 19:48

«Это должно касаться всех». Лукашенко выступил за всеобщее ядерное разоружение в мире

15 июня в 21:00 выйдет эксклюзивное интервью Лукашенко телеканалу «Аль-Арабия»
15 июня 2026 13:45

15 июня в 21:00 выйдет эксклюзивное интервью Лукашенко телеканалу «Аль-Арабия»

Интервью Президента, медицина в «цифре» и когда запретят курение у подъездов? Анонс «Недели»
13 июня 2026 16:56

Интервью Президента, медицина в «цифре» и когда запретят курение у подъездов? Анонс «Недели»

Заявления Лукашенко в интервью «Аль-Арабия» возглавили ленты информагентств. Что говорят в мире?
13 июня 2026 16:43

Заявления Лукашенко в интервью «Аль-Арабия» возглавили ленты информагентств. Что говорят в мире?