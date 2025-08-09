Лукашенко: западные европейцы и даже американцы в наши отношения с Россией пусть не лезут

На страницах TIME, одного из самых читаемых политических журналов на планете, глава государства озвучил условия для мирного процесса между Россией и Украиной, рассказал о видении белорусской многовекторности и инструментах обеспечения нашей независимости: ядерное оружие, комплекс «Орешник», международный диалог.

Глава государства в интервью американскому писателю и журналисту Саймону Шустеру ответил на самые сложные вопросы мировой и внутренней повестки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это интервью интересно не только как содержательная и острая беседа. Вместе с медийной ценностью оно представляет и геополитическую важность. Что называется, каким был Лукашенко, таким и остался. Непредсказуемым в своих шагах, но концептуально верным своему цивилизационному выбору.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У нас с Россией союзнические отношения. Они все оформлены договорами. И все, что мы пообещали до военной операции, во время военной операции, после нее, мы это неукоснительно будем соблюдать. Поэтому какие-то западные европейцы и прочие, даже американцы, в наши отношения с Россией пусть не лезут.

У нас есть отношения в военной области, вы это знаете, начиная от «Орешника», заканчивая ядерным оружием. У нас есть отношения военно-технического характера, экономического (это наш рынок, самый емкий рынок для Беларуси – российский). Мы оттуда закупаем энергоносители – только в России. И так далее.

Нам кто-то это заменить может? Нет. Даже с практичной точки зрения никто не может, не говоря о юридических наших соглашениях. Мы же договорились, Россия уже во все свои документы включила: «Нападение на Беларусь – это нападение на Россию».