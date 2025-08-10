Рябков: у РФ, кроме «Орешника», есть и другое новейшее вооружение

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что у страны есть не только ракетный комплекс «Орешник», но и другое новейшее оружие, подробности о котором он не может раскрыть. Об этом пишет РИА Новости.

21 ноября Россия применила «Орешник» для удара по крупному предприятию украинской военной промышленности в Днепропетровске. Система очень мощная: при масштабном использовании ее эффект сопоставим с ядерным ударом, но она не относится к оружию массового поражения.

На прошлой неделе лидер РФ Владимир Путин объявил о поставке в войска первой ракеты серийного «Орешника».

Также в конце 2024 года Александр Лукашенко выступил с предложением развернуть комплекс в Беларуси. Для установки военные двух стран уже выбрали площадки, а подготовку планируется завершить к концу года.

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