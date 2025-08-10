Лазуткин: если мы будем молчать и не излагать нашу версию событий, то Запад даст её за нас

Разговор ради мира, попытка развеять западные стереотипы о Беларуси. Экспертное сообщество продолжает обсуждать интервью Александра Лукашенко журналу Time, называя его фундаментальным. В первую очередь для западной аудитории, которая мало понимает особенности нашего региона ввиду того, что риторика СМИ США практически не отличается от риторики европейских массмедиа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Получилось ли развеять мифы о Беларуси соагрессоре, последней диктатуре – другой вопрос. Александр Лукашенко был так же откровенен в беседе с Саймоном Шустером, как с любым другим журналистом. Однако на страницах Time вышел обрубок по следам более, чем двухчасового разговора Президента с интервьюером, причем в уже знакомом враждебном тоне – что по отношению к фигуре белорусского лидера, что по отношению к Трампу. Еще в начале текста упоминается указатель на литовской границе – про Беларусь, оккупированную Кремлем, далее Саймон Шустер часто возвращается к этому нарративу. Цитаты Президента в его тексте встречаются крайне редко, и стремление белорусского лидера к миру в регионе – простое и понятное каждому адекватному человеку – в журнале искажается и покрывается некими политическими интригами, которых по сути нет. Миротворческая позиция Беларуси сводится к схеме «Лукашенко посылает сигналы Трампу в интересах Кремля».

Согласно версии Time, даже переговоры с госдепом США – все для того, чтобы наладить контакт Трампа с лидером России, хотя спектр обсуждаемых вопросов при этой встрече был, как известно, нацелен в первую очередь на нормализацию белорусско-американских отношений. Так или иначе, Саймон Шустер всеми правдами и неправдами, используя удобные фильтры, пытается выставить Беларусь, как он усвоил на Литовской границе, страной, оккупированной Кремлем. Это заметно и по содержанию вопросов, в том числе – о реакции России на многовекторную политику Беларуси. Лукашенко в интервью журналу Тime рассказал, как относится Россия к активизации диалога между Беларусью и США. Почему текст, вышедший на страницах Time игнорирует важные фрагменты разговора – понятно. Именно этот журнал и Саймон Шустер стали пиарщиками Зеленского, создавали героический образ руководителю Киева и поместили на обложку как «Человека года». Ранняя редакционная политика издания в контексте СВО – срыв стамбульских соглашений и продолжение войны до последнего украинца.

Андрей Лазуткин, политолог:

Очень много уделялось внимания первым дням СВО, как принимались решения, какая роль была у Президента. Это была такая задача – выбить нас из переговоров. То есть мы либо не влияем на решения России, если мы не знали о подготовке операции, либо мы каким-то образом, как он предполагал, обманули Зеленского, давали ему некие гарантии, а потом случилось вот то самое нападение. Это задача, чтобы еще раз сорвать мирные переговоры. Но вместе с тем Президент Беларуси всегда работает на любую западную аудиторию. Если мы будем молчать и не излагать нашу версию событий, они дадут ее за нас, что собственно и делал Шустер. Он в журнале Time формировал образ Зеленского как героя, человека, который не сдался, который оставался в Киеве. Это пиарщик, который раскрывал его с разных сторон. Было бы наивно ожидать, что эти люди приедут к нам и будут теперь пиарить белорусского Президента. Поэтому после интервью он заявил, что у нас диктатура, нет демократии и прочие стандартные вещи, которые американцы про нас говорят.