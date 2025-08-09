Я никогда на двух стульях не сидел – Лукашенко о внешней политике Беларуси

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Тяжело! Ну, вы правильно сказали, тяжело, но вы же не сказали невозможно. Это вопрос такой философский. Все мы от кого-то зависим, особенно среднее, малое государство, и все мы стремимся к кому-то прислониться, быть в союзе, чтобы обеспечить в том числе свою безопасность.

Саймон Шустер

Или, может быть, не к одному кому-то прислониться?

Александр Лукашенко:

Ну, может быть. Это называется политика балансирования. Может быть. Ну, меня часто в этом упрекали, что я там на двух стульях чуть ли не хочу усидеть. Никогда на двух стульях не сидел. Но если у меня соседи, которых от Бога не выбирают, я говорю, я с ними должен иметь отношение. Я и россиянам об этом говорю, и потом у меня же и интересы есть какие-то в этих государствах, в том же Европейском союзе, когда увели санкции, мы это почувствовали. И даже у далекой Америки есть свои интересы, прежде всего экономические, дипломатического характера. Ну что тут плохого? Это естественно. Но наш извечный союзник, который нас всегда поддерживал, и от которого мы сейчас очень зависим. И что там говорить. Это Россия, это Китай сегодня. Растущий для нас рынок. Мы подстраховаться можем всегда. Это страны дальней дуги, как мы их называем. Это же естественно. И мир ведь меняется. Нельзя же раз и навсегда сесть в ту телегу, как это было 100 лет назад или в советские времена, и на ней скакать. Мир изменился. И мы должны меняться. Если не будем меняться, разотрут, изомнут и уничтожат.