Я никогда на двух стульях не сидел – Лукашенко о внешней политике Беларуси
Резонансное интервью белорусского лидера американскому журналу Time. Открытый, честный, развернутый разговор ради мира. Александр Лукашенко снова подчеркнул потребность в мире и прозрачной системе международных отношений – это лишь часть экспертных мнений, которыми сегодня изобилует информационное пространство, которое наполнило общение главы нашего государства с американским журналистом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент ответил на самые сложные вопросы мировой и внутренней повестки. В наиболее читаемом политическом журнале в мире глава государства озвучил факторы для мирного процесса между Россией и Украиной, рассказал о видении белорусской многовекторности и инструментах обеспечения нашей независимости: ядерное оружие, комплекс «Орешник», или все таки международный диалог. Американский журналист и писатель Саймон Шустер несколько раз возвращался к теме белорусско-российских отношений и суверенных настроениях Минска.
Саймон Шустер, писатель, публицист, корреспондент журнала Time (США):
Тяжело сохранить суверенитет, когда живешь рядом с медведем, я понимаю.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Тяжело! Ну, вы правильно сказали, тяжело, но вы же не сказали невозможно. Это вопрос такой философский. Все мы от кого-то зависим, особенно среднее, малое государство, и все мы стремимся к кому-то прислониться, быть в союзе, чтобы обеспечить в том числе свою безопасность.
Саймон Шустер
Или, может быть, не к одному кому-то прислониться?
Александр Лукашенко:
Ну, может быть. Это называется политика балансирования. Может быть. Ну, меня часто в этом упрекали, что я там на двух стульях чуть ли не хочу усидеть. Никогда на двух стульях не сидел. Но если у меня соседи, которых от Бога не выбирают, я говорю, я с ними должен иметь отношение. Я и россиянам об этом говорю, и потом у меня же и интересы есть какие-то в этих государствах, в том же Европейском союзе, когда увели санкции, мы это почувствовали. И даже у далекой Америки есть свои интересы, прежде всего экономические, дипломатического характера. Ну что тут плохого? Это естественно. Но наш извечный союзник, который нас всегда поддерживал, и от которого мы сейчас очень зависим. И что там говорить. Это Россия, это Китай сегодня. Растущий для нас рынок. Мы подстраховаться можем всегда. Это страны дальней дуги, как мы их называем. Это же естественно. И мир ведь меняется. Нельзя же раз и навсегда сесть в ту телегу, как это было 100 лет назад или в советские времена, и на ней скакать. Мир изменился. И мы должны меняться. Если не будем меняться, разотрут, изомнут и уничтожат.
Что касается российско-украинского конфликта и ситуации на Ближнем Востоке, то Александр Лукашенко подчеркнул, что надо договариваться. И здесь есть прекрасная возможность у Трампа войти в историю в качестве миротворца. Американский журналист встретился с главой белорусского государства еще 25 июля, однако до этого название СМИ, а также имя интервьюера не раскрывались. Такова была просьба самого журнала – чтобы сохранить интригу и эксклюзивность материала. Интервью Лукашенко попало в топ мировых новостей. Журнал Time с утренним кофе подают президентам и самым влиятельным особам мира. Это одно из авторитетнейших изданий, а его аудитория – почти 30 миллионов читателей.
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