Лукашенко о мигрантах: не хочу, чтобы полякам было плохо, но с петлёй на шее защищать их не буду

Тем временем в Польше официально новый президент. На неделе в должность вступил Кароль Навроцкий. До президентского кресла он руководил «знаменитым» Институтом национальной памяти и возглавил борьбу с советскими памятниками в Польше. Но сейчас во многом переключился на Украину. Нанес удар в историческом плане и потребовал от Киева пересмотреть подходы к Волынской резне. А после высказался и против присоединения Украины к ЕС и НАТО. Это, по его мнению, означало бы вступление стран Альянса в военный конфликт с Россией. В целом от возни вокруг Украины в Польше многие откровенно устали. Особенно обычные граждане, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Согласно данным Польского института изучения общественного мнения, в стране растет антипатия к украинским беженцам. Если в 2021 году их поддерживало свыше половины поляков, то сейчас всего лишь треть относится благосклонно. А большинство выступает против. Отметим, Польша приняла уже около миллиона украинцев и сейчас старается урезать расходы на их содержание. Ну и в целом Навроцкому придется взять под контроль ситуацию с мигрантами, которая уже сейчас стала яблоком, или, скорее, забором раздора в ЕС. На неделе Польша продлила пограничный контроль на границе с Германией и Литвой.

Виной всему – ситуация с нелегалами. Берлин уверен, что Варшава прикладывает недостаточно усилий, чтобы защитить общие границы, и призывает польские власти усилить работу в этом направлении. За последние месяцы Германия вернула Польше тысячи мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки. Это просто мышиная возня. Перевозка нелегалов с места на место проблему не решит. Но ничего лучше в Европейском союзе пока не придумали. Ну еще кучу денег потратили на заборы на границах, которые мигранты преодолевают буквально на раз-два, животных губят и не забывают нас обвинять во всех своих бедах.

Александр Лукашенко, Президент Республик Беларусь:

Знаете, сколько времени эти мигранты, которые идут через забор, им надо времени, чтобы преодолеть этот забор? Максимум 3,5 минуты. Они всем платят. Невозможно, чтобы человек прошел через всю страну, и они этого не заметили. Саймон, это невозможно. Тем более в нынешней ситуации. И мы видим это движение. Я же не отказываюсь. Мы видим это движение. Но мы мигрантов, и об этом я тоже предупредил поляков и литовцев и латышей, мы их не ловим. Почему? Потому что вы отказались сотрудничать с нами по миграционной политике. Вы ввели против нас санкции, вы набросили Саймону Шустеру петлю на шею и затянули. И говоришь: Шустер, иди-ка ты для нас что-нибудь делай – так, на поводке держат. Завтра дернут – задохнулся. Я что, с петлей на шее должен защищать интересы поляков и прибалтов? Вы отказались от сотрудничества с нами? Ну, пожалуйста.