РИА Новости: ВСУ сбрасывают заминированный туши животных в Запорожской области

По данным заместителя политрука 42-й гвардейской дивизии под позывным «Фара», в Запорожской области украинские беспилотники заминировали автодороги, используя туши зверей и предметы быта. Об этом пишет РИА Новости.

Взрывные устройства устанавливаются внутри выпотрошенных тушек – зайцев, фазанов, куропаток, – которые потом сбрасываются на дороги, симулируя случайную гибель животного.

Впрочем, как сообщает «Фара», бойцы уже привыкли к такой тактике и умеют распознать угрозу. В основном они сами обезвреживают сомнительные предметы, имея достаточный опыт.

Он добавил, что такие действия украинской стороны связанны с деморализацией и пониманием поражения, поэтому бойцы «пытаются пакостить, чем могут».

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