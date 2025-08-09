Гигин: Президент на конкретных примерах доказал, что Беларусь – это суверенное государство

Глава государства в интервью американскому писателю и журналисту Саймону Шустеру ответил на самые сложные вопросы мировой и внутренней повестки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На страницах TIME, одного из самых читаемых политических журналов на планете, глава государства озвучил условия для мирного процесса между Россией и Украиной, рассказал о видении белорусской многовекторности и инструментах обеспечения нашей независимости: ядерное оружие, комплекс «Орешник», международный диалог.

В начале беседы договорились об объективном интервью. Не получилось. Нет, само интервью получилось. Написать не очень. И как с ними договариваться? Во всем этом процессе главная задача – сохранить мирный статус-кво для Беларуси.

Вадим Гигин, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, член высшего политического совета Белорусской партии «Белая Русь»:

Президент буквально в нескольких фразах и на конкретных примерах доказал, что Беларусь – это суверенное государство, которое самостоятельно проводит свою политику. И мы выдержали те испытания, которые обрушились на нас за последние годы, и прошли их достойно. Второй уровень – это наши отношения с Российской Федерацией. Безусловно, уникальный пример взаимоуважительного отношения двух государств, которые выстраивают интеграционное сообщество, взаимовыгодное интеграционное сообщество. И вот этот детальный разбор вопросов, связанных с безопасностью Союзного государства в целом, и нашей страны в частности.

Рейтинги, просмотры, мировой вайб. Это очень важно. Этим можно гордиться. Редко к какому политику в мире такой интерес. Даже «Голос Америки» в самом широком смысле этого понятия готов слушать голос официального Минска. Здравую и правдивую позицию. Чего сейчас так не хватает миру ради мира на планете.