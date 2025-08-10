Новый дом со всеми удобствами – посмотрели, как выглядит жильё для молодых специалистов

Пока одни готовятся постигать теорию, другие напрямую переходят к практике. Это мы о молодых специалистах, которые в августе прибывают на свои первые рабочие места. Несколько десятков тысяч выпускников вузов и ссузов начинают профессиональную карьеру, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Согласитесь, удачный старт может многое предопределить. В Беларуси молодых специалистов не бросают на произвол профессиональной судьбы, а помогают освоиться на новом месте. В этом убедилась Юлия Мычка.

Дом очень большой по сравнению с нашей однушкой, когда мы жили в Горках. Не просто крыша над головой, а дом мечты! По студенческим меркам – точно. Вот он, новый адрес молодых агрономов Запокульских, которые пришли работать в хозяйство «Вендорож». Почти 100 квадратов просторного счастья кардинально изменили быт молодой семьи.

Варвара Запокульская, агроном филиала «Вендорож» РУП «Могилевэнерго»:

Добро пожаловать к нам домой. В квартире этой ничего не было. Вся мебель своя. Дом этот на электроотоплении, так что вообще повезло, зимой все топится.

В большом доме нашлось место и для хобби. Варя – мастер по маникюру. Работает с 16 лет. В студенческие годы увлечение легко совмещала с учебой. Варвара Запокульская:

БГСХА я закончила с красным дипломом. Я совмещала это со своим хобби. И мне это вообще никак не мешало. Такие условия для только начинающих специалистов – это крепкий якорь для ценных кадров на селе. Варвара и Никита, хоть и городские, но сознательно сменили шум и суету на деревенский вайб. Ребята познакомились на первом курсе сельхозакадемии, полгода назад поженились. Теперь теория позади, уборочная для них – первое серьезное профессиональное испытание. Варя – на передовой приемки урожая, трудится на зернотоке. Никита – там, где разворачивается основная битва за каждое зернышко.

Никита Запокульский, агроном филиала «Вендорож» РУП «Могилевэнерго»:

Кайф, когда техника работает. Еду на комбайне, смотрю, как он жнет – завораживает. Ты начинаешь залипать и не можешь оторваться. Но даже в самом пылу страды молодых специалистов не бросают наедине с задачами. Вот бригадир Александр Стрелюк прямо в поле объясняет, как быстро проверить влажность зерна. Казалось бы, мелочь? Нет, ценный урок на будущее.

Здесь точно знают: помочь новичку – значит укрепить весь коллектив. Александр Стрелюк, бригадир производственной бригады филиала «Вендорож» РУП «Могилевэнерго»:

Когда все на своих местах, правильное распределение обязанностей, каждый за что-то отвечает, тогда намного проще. В этом году команду сельхозпредприятия пополнили 9 молодых специалистов: 4 механизатора, 3 агронома, 2 зоотехника. Для них и для тех, кто придет следом, хозяйство готово создавать условия. И эта стройка – явный сигнал.