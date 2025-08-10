Новый дом со всеми удобствами – посмотрели, как выглядит жильё для молодых специалистов
Пока одни готовятся постигать теорию, другие напрямую переходят к практике. Это мы о молодых специалистах, которые в августе прибывают на свои первые рабочие места. Несколько десятков тысяч выпускников вузов и ссузов начинают профессиональную карьеру, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Согласитесь, удачный старт может многое предопределить.
В Беларуси молодых специалистов не бросают на произвол профессиональной судьбы, а помогают освоиться на новом месте. В этом убедилась Юлия Мычка.
Дом очень большой по сравнению с нашей однушкой, когда мы жили в Горках.
Не просто крыша над головой, а дом мечты! По студенческим меркам – точно. Вот он, новый адрес молодых агрономов Запокульских, которые пришли работать в хозяйство «Вендорож». Почти 100 квадратов просторного счастья кардинально изменили быт молодой семьи.
Варвара Запокульская, агроном филиала «Вендорож» РУП «Могилевэнерго»:
Добро пожаловать к нам домой. В квартире этой ничего не было. Вся мебель своя. Дом этот на электроотоплении, так что вообще повезло, зимой все топится.
В большом доме нашлось место и для хобби. Варя – мастер по маникюру. Работает с 16 лет. В студенческие годы увлечение легко совмещала с учебой.
Варвара Запокульская:
БГСХА я закончила с красным дипломом. Я совмещала это со своим хобби. И мне это вообще никак не мешало.
Такие условия для только начинающих специалистов – это крепкий якорь для ценных кадров на селе. Варвара и Никита, хоть и городские, но сознательно сменили шум и суету на деревенский вайб. Ребята познакомились на первом курсе сельхозакадемии, полгода назад поженились. Теперь теория позади, уборочная для них – первое серьезное профессиональное испытание. Варя – на передовой приемки урожая, трудится на зернотоке. Никита – там, где разворачивается основная битва за каждое зернышко.
Никита Запокульский, агроном филиала «Вендорож» РУП «Могилевэнерго»:
Кайф, когда техника работает. Еду на комбайне, смотрю, как он жнет – завораживает. Ты начинаешь залипать и не можешь оторваться.
Но даже в самом пылу страды молодых специалистов не бросают наедине с задачами. Вот бригадир Александр Стрелюк прямо в поле объясняет, как быстро проверить влажность зерна. Казалось бы, мелочь? Нет, ценный урок на будущее.
Здесь точно знают: помочь новичку – значит укрепить весь коллектив.
Александр Стрелюк, бригадир производственной бригады филиала «Вендорож» РУП «Могилевэнерго»:
Когда все на своих местах, правильное распределение обязанностей, каждый за что-то отвечает, тогда намного проще.
В этом году команду сельхозпредприятия пополнили 9 молодых специалистов: 4 механизатора, 3 агронома, 2 зоотехника. Для них и для тех, кто придет следом, хозяйство готово создавать условия. И эта стройка – явный сигнал.
Юлия Мычка, корреспондент:
Почему вы приняли такую стратегию, обеспечивать жильем? Она рабочая?
Андрей Карпеченко, директор филиала «Вендорож» РУП «Могилевэнерго»:
Это будущее для сельского хозяйства. Выделили новенький домик со всеми удобствами. Естественно, молодежь куда будет уезжать? Свежий воздух, все прекрасно кругом. Разработаны очень хорошие условия для целевых студентов. Мы их пять лет учим, платим персональную стипендию в зависимости от среднего балла, в дальнейшем обеспечиваем благоприятным и комфортным жильем и заработной платой.
Далее смотрите в видео.