Работа западных спецслужб в Беларуси стала более агрессивной. Об этом 14 декабря заявил Александр Лукашенко, встречаясь с руководителями органов госбезопасности стран Содружества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А еще ранее глава КГБ рассказал о методах работы спецслужб из соседних государств. Ничем не гнушаются: от попыток подкупа представителей госорганов до организации терактов. Как пример – статистика из уст нашего Президента: белорусские и российские правоохранительные органы и спецслужбы за последнее время задержали не менее 20 террористов, которые планировали атаки на территории Союзного государства. В наличии угроз, которых мы с вами в основном не замечаем, убедился Евгений Пустовой.

После большого политического турне и заметного расширения географии дальней дуги цитаты Президента разошлись в медийном пространстве относительно безопасности. Лукашенко: «Докатились до абсурда. Европейский фонд мира выделяет средства на войну в Украине»

В среде политиков постсоветских стран все еще присутствует пиетет перед западным истеблишментом. Хотя опыт Украины – эта судьба любого государства, попадающего под управление западных интересов.

Владимир Киреев, политолог (Россия):

На данный момент разведывательные структуры – это не просто организации, которые снабжают государство, военных, политическое руководство правдивой, достоверной информацией. Это политтехнологические структуры, которые действуют на территории противника самыми многообразными способами. Это и диверсии, информационные провокации, экономическое удушение. В данном случае разведка – это тонкий инструмент для внешней политики любой страны современной.

Будущее Зеленского наш Президент предсказывал уже неоднократно. Последнее в списке – конфликт между руководителем в майке цвета хаки и генералитетом – тоже сбылось. «Если завтра в какой-нибудь части планеты, а искрит везде, вспыхнет малейший конфликт, про Украину забудут». Читайте здесь.

Это предупреждение белорусского лидера прозвучало в начале года. Предложение о мире звучит снова. Чем быстрее услышат, тем меньше украинцев погибнет. История любых горячих конфликтов современности начинается со страниц методички Шарпа и радикального национализма. Самый опасный период – выборы. Тогда политизирована вся часть общества. В преддверии электоральной кампании, а единый день голосования впервые проходит в Беларуси, заметно оживились как спецслужбы сопредельных государств, так и марионетки западных интересов. Себя эти люди называют оппозицией. Получается, оппозицией к мирной действительности. Лазуткин об оппозиции: «Люди, которые вчера обещали мирные перемены, сегодня обещают войну».