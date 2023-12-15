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Лукашенко цитируют мировые СМИ! Чем запомнилась встреча Президента с главами спецслужб стран СНГ?

15 декабря 2023 17:57
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Работа западных спецслужб в Беларуси стала более агрессивной. Об этом 14 декабря заявил Александр Лукашенко, встречаясь с руководителями органов госбезопасности стран Содружества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А еще ранее глава КГБ рассказал о методах работы спецслужб из соседних государств. Ничем не гнушаются: от попыток подкупа представителей госорганов до организации терактов. Как пример – статистика из уст нашего Президента: белорусские и российские правоохранительные органы и спецслужбы за последнее время задержали не менее 20 террористов, которые планировали атаки на территории Союзного государства.

В наличии угроз, которых мы с вами в основном не замечаем, убедился Евгений Пустовой.

Лукашенко цитируют мировые СМИ! Чем запомнилась встреча Президента с главами спецслужб стран СНГ? -1

После большого политического турне и заметного расширения географии дальней дуги цитаты Президента разошлись в медийном пространстве относительно безопасности.

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Лукашенко цитируют мировые СМИ! Чем запомнилась встреча Президента с главами спецслужб стран СНГ? -4

Минск принимал 19-е заседание Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств СНГ. Это структура одна из старейших на интеграционной площадке Содружества. Прямые контакты позволяют эффективнее решать задачи по обеспечению безопасности в своих государствах. Паркетную встречу чекистов явно оживила речь белорусского лидера.

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Президент Беларуси: к нам забрасывают не просто шпионов, а уже агентов-террористов!

Китай, Иран, Турция, Индия – не страны, а центры мировых сил. Места работы для Лэнгли. По дороге на Восток – постсоветское пространство. С остальными в Европе разобрались. Беларусь – не их. Беларусь – первая по дороге на Восток.

Именно географическая позиция и открытая поддержка Москвы – причина такого пристального внимания к нашей стране.

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Лукашенко цитируют мировые СМИ! Чем запомнилась встреча Президента с главами спецслужб стран СНГ? -7

В среде политиков постсоветских стран все еще присутствует пиетет перед западным истеблишментом. Хотя опыт Украины – эта судьба любого государства, попадающего под управление западных интересов.

Лукашенко цитируют мировые СМИ! Чем запомнилась встреча Президента с главами спецслужб стран СНГ? -10

Владимир Киреев, политолог (Россия):
На данный момент разведывательные структуры – это не просто организации, которые снабжают государство, военных, политическое руководство правдивой, достоверной информацией. Это политтехнологические структуры, которые действуют на территории противника самыми многообразными способами. Это и диверсии, информационные провокации, экономическое удушение. В данном случае разведка – это тонкий инструмент для внешней политики любой страны современной.

Лукашенко цитируют мировые СМИ! Чем запомнилась встреча Президента с главами спецслужб стран СНГ? -13

Будущее Зеленского наш Президент предсказывал уже неоднократно. Последнее в списке – конфликт между руководителем в майке цвета хаки и генералитетом – тоже сбылось.

«Если завтра в какой-нибудь части планеты, а искрит везде, вспыхнет малейший конфликт, про Украину забудут». Читайте здесь.

Лукашенко цитируют мировые СМИ! Чем запомнилась встреча Президента с главами спецслужб стран СНГ? -16

Это предупреждение белорусского лидера прозвучало в начале года. Предложение о мире звучит снова. Чем быстрее услышат, тем меньше украинцев погибнет.

История любых горячих конфликтов современности начинается со страниц методички Шарпа и радикального национализма. Самый опасный период – выборы. Тогда политизирована вся часть общества. В преддверии электоральной кампании, а единый день голосования впервые проходит в Беларуси, заметно оживились как спецслужбы сопредельных государств, так и марионетки западных интересов. Себя эти люди называют оппозицией. Получается, оппозицией к мирной действительности.

Лазуткин об оппозиции: «Люди, которые вчера обещали мирные перемены, сегодня обещают войну».

Лукашенко цитируют мировые СМИ! Чем запомнилась встреча Президента с главами спецслужб стран СНГ? -19

Украинский урок как наглядное пособие работы иностранных спецслужб по разрушению нашего общего пространства единой судьбы.

Александр Лукашенко: нельзя допустить драки в нашем доме!

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы потеряли свое государство, которое способствовало удержанию многополярного мира. Не такие мы сегодня сильные, как ранее. Поэтому нам противостоять этим схваткам в районе Тихого океана, Индийского, Атлантики очень сложно. Просто по-житейски вам говорю из своего опыта: нам надо это пережить. Мы ведь не хотим воевать. Навоевались, хватит. Нам надо экономику держать нашу. Если не будет внутренних причин, никто к нам не полезет. А внутренние причины – это экономика.

Цели Запада в отношении нашей страны остаются прежними – изменение конституционного строя и политической ориентации. А шпионские игры – это элемент геополитической стратегии. На пешки (государства-лимитроф) никто внимания не обращает. Беларусь держит свое поле в своих руках.

# Международная политика # Александр Лукашенко # Владимир Киреев # Евгений Пустовой

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