Алёна Дзиодзина: «На фоне пренебрежения США к народам Африки отношение белорусского Президента их согрело»

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

На этой неделе завершился длительный визит Александра Лукашенко на Восток и в страны Африки. С точки зрения геополитики командировка главы государства имела глубинный смысл. С весьма приятной перспективой для нас и перспективой «не очень» с позиции Запада. Ведь угнетать других теперь станет сложнее, а не угнетать те не могут. Привыкли. Такая ментальность с абьюзивной формой контакта с миром. Вместе с тем у другого мира накопилась усталость от агрессивных способов Запада вмешаться в чужую жизнь и попыток «жить ее» вместо них.

«Мы боремся в этот момент за экономическую независимость. Мы обрели политическую независимость, но все еще экономика продолжает оставаться сдерживающим фактором. Есть страны, которые не хотят развития для Африки. Страны, которые привносят нестабильность, придумывают всякие изменения, чтобы воспользоваться нашими ресурсами», – сказал Теодоро Обианг Нгема Мбасого Александру Лукашенко о недовольстве его страны давлением Запада.

Хоть говорят, что счастье за деньги не купишь, однако гарант свобод лежит в экономике. Образование, медицина, безопасность, производство, быт и развитие стран определяются прочностью внутренней экономики. Это, как правило, тот фундамент, что позволяет стране обретать независимость. Таков механизм. Хочешь жить так, как никогда не жил – делай то, что никогда не делал. Примерно в таком ключе размышляли лидеры африканских стран, готовые с нами сотрудничать. Ведь таким образом, они укрепят экономику и ожидаемо вырвутся из-под гнета Запада: «Мы видим уже, что нас обманули. Мы разочарованы. И там, где мы имели надежду, мы не сможем ничего получить от наших бывших колонизаторов». Это отметил глава Экваториальной Гвинеи и особенно подчеркнул надежность, которую ощутил в лице белорусских партнеров. Слова, решения и поступки нашего Президента транслируют абсолютный баланс обещаний с реализацией. Но то, что в не меньшей мере еще подкупило народы Африки – это Батькина человечность. Начиная с уважения к личному времени африканских лидеров и завершая способностью отмечать таланты и достижения их самобытных стран.