Лукашенко: Зеленскому в начале войны говорил! Он кричал: «На нас напали!» Зачем провоцировал?

Новости Беларуси. Не допустить драки в собственном доме. После большого политического турне и масштабных экономических договоренностей Александр Лукашенко погрузился в повестку госбезопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 14 декабря во Дворце Независимости Президент встретился с главами разведывательных ведомств и спецслужб стран СНГ, которые приехали в Минск, чтобы обсудить актуальные вопросы сотрудничества. Как подчеркнет белорусский лидер, взаимодействие органов безопасности дает возможность лучше понимать интересы друг друга, учитывать их и принимать конкретные меры по деэскалации обстановки. Обсуждены самые насущные вопросы: от Украины до шпионских игр. В ключевые посылы Президента вникал наш политический обозреватель Евгений Пустовой.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Официальные мероприятия во Дворце Независимости на языке журналистского пула называются «паркетом». Чтобы привлечь внимание зрителей, необходимо найти какие-то детали. Но сегодня обойдемся без фишек. Само мероприятие привлекает внимание. Достаточно лишь озвучить его название – совещание глав спецслужб стран Содружества. Светлые интерьеры белорусского Дворца Независимости лучше всего контрастируют с картинкой из не чужой для нас Украины и не такого уже далекого Ближнего Востока. Глава внешней разведки России, отвечая на вопрос журналистов, отметил самую главную причину всех конфликтов. Даже назвал географические координаты.

Сергей Нарышкин, директор Службы внешней разведки России:

Очевидна позиция Вашингтона, поддерживающая действия Израиля, несмотря на словесную эквилибристику, которую позволяют себе чиновники Белого дома. Фундаментальное решение этого кризиса лежит только на пути выполнения соответствующих резолюций Совета безопасности ООН, на пути образования суверенного Палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме. Те страны, которые не переходят геополитическую дорогу финансово-политическим элитам Запада, но просто следуют своим путем, тоже под прицелом Белого дома и Лэнгли. За право быть государством надо сражаться. Международные площадки далеки от непредвзятости и превратились в инструменты давления на суверенные страны. Лукашенко: «Докатились до абсурда. Европейский фонд мира выделяет средства на войну в Украине» Острая и растиражированная мировыми медиа дубайская речь Президента Беларуси касалась не только погодных изменений, больше катаклизмов геополитического климата. Все одобрительно кивали, но кардинальных решений нет. Многополярная архитектура мировой безопасности рухнула, как Берлинская стена, ростки новой системы сдержек и противовесов срезают руками международных институтов. Александр Лукашенко: нельзя допустить драки в нашем доме!

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Давайте сохранять это экономическое пространство. Давайте сохранять этот общий рынок. Неужели непонятно? Посмотрите на Украину. То, что я Володе Зеленскому когда-то в начале войны говорил, приглашая на переговоры в Беларуси (три раунда было здесь). Я ему сказал, что война на твоей земле. Он мне кричал, что вот на нас напали и прочее, такие-сякие россияне и так далее. Ты зачем провоцировал Россию? В России Путина толкали к тому, чтобы он защитил своих людей. А как он должен был поступить? Допрыгались, значит. Бывают малые, бывают большие ошибки. Их немало допущено и в конфликте... И Украины, и Беларуси, и России. Сегодня конфликтуют уже Запад с Украиной, перекрыли всю границу. Сегодня еще больше. Безмозглую политику проводят. Всякие бывают ошибки, но мы для того есть, чтобы остановиться вовремя. Кто сегодня не готов остановиться? Знаете. Предупреждал Зеленского: возникнет где-то заварушка или какая-то другая причина – о тебе забудут. Вот, пожалуйста: Ближний Восток, внутренняя ситуация в Америке. Что произошло – ходит, бедняга, с протянутой рукой. И они себя подло повели по отношению к тому же даже Зеленскому. Накануне войны сели за стол переговоров, сказали американцы: Зеленский, ты воюешь, сейчас мы говорим, до последнего украинца. «Есть!» А мы тебя финансируем, поставляем оружие. «Понятно». Почему не поставляют, почему не финансируют? Он от них и требует, только не публично. Надо договариваться. Эта мерзкая ситуация никому не нужна. И вы знаете, что сегодня мы тут, близлежащие соседи, Россия готовы и никогда не отказывались от переговоров. Тогда сдерживал Зеленского Запад, сейчас они кивают на Зеленского: ну, если он там согласится на переговоры, мы тоже готовы. Но я к тому, что возникла новая ситуация – и кинули. Кинули, как в Афганистане. За шасси будут цепляться и падать на аэродром. Сегодня жесточайший конфликт между президентом Зеленским и военными. Течение украинского кризиса Президент предрекал уже давно. Говорил и об угасшем интересе Запада к Киеву, и о конфликте между военным и политическим руководством этой страны. Не повторить украинского сценария, не допустить заморским вирусам радикального национализма перерасти в метастазы на теле Содружества – одна из позиций Минска.

Александр Лукашенко:

Ради чего мы воюем? Жизнь же однажды дается. Ради чего мы воюем? Особенно те люди, которые там живут. Просто это наболевший вопрос, мы это в 2020 году почувствовали, когда нас тут свергнуть хотели. В спокойной, тихой стране, где и причин особых не было, а все равно неймется. Все равно неймется развязать драку, бучу и так далее. Снайперов привезли, посадили. Напротив. Кого убивать собрались? Но благо, что ситуация не сложилась, как на Майдане в Украине, чтобы начали стрелять. Обращаясь к главам спецслужб, наш Президент напомнил один из главных принципов работы для чекистов, заложенный еще выходцем из наших земель: нужно всегда сохранять холодный разум. И контакты. Читайте здесь. Совещание органов безопасности и разведслужб СНГ – площадка, которая сокращает расстояние между спецслужбами до минимума. На этот раз чекисты «сверили часы» по минскому времени.

Сергей Нарышкин:

Александр Григорьевич дал очень полезные политические советы, как действовать в нынешней очень непростой обстановке, когда западный блок злоупотребляет своим положением и пытается дестабилизировать ситуацию в наших странах, пытается разобщить, развести страны Содружества по своим квартирам, но мы не поддаемся и не будем поддаваться.

Саймумин Ятимов, председатель Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана:

Мы должны отходить от закостенелого догматизма, рассматривающего подрывную деятельность, террористическую активность как автономное, отдельное явление. Задача разведки и контрразведки заключается в том, чтобы от явления пойти к сущности.