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В Париже до +23, а в Риме малооблачно и до +29 – погода в Европе на неделю

06 июня 2026 18:11
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К чему далее готовиться западным соседям, узнаем прямо сейчас! Вот свежий климатический расклад по Европе.

В Париже до +23, а в Риме малооблачно и до +29 – погода в Европе на неделю-2

В столице Франции синоптики прогнозируют облачную погоду и до +23. В Вене +28 и без осадков. В Риме малооблачно и до +29. В Мадриде столбики термометров покажут +34, и переменная облачность.

В Париже до +23, а в Риме малооблачно и до +29 – погода в Европе на неделю-4

В Софии до +22 и дождь с грозой. В турецкой столице до +27 и без осадков. В Афинах +33 и ясная погода. 

В Париже до +23, а в Риме малооблачно и до +29 – погода в Европе на неделю-6

Перенесемся в Прибалтику. В Риге облачно и +23. В Вильнюсе +23 и дождь с грозой. 

В Варшаве +25 и осадки. +23 в Киеве. В столице России прогнозируется облачная погода, временами дождь и до +26.

# Погода

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