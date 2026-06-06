В Париже до +23, а в Риме малооблачно и до +29 – погода в Европе на неделю

К чему далее готовиться западным соседям, узнаем прямо сейчас! Вот свежий климатический расклад по Европе.

В столице Франции синоптики прогнозируют облачную погоду и до +23. В Вене +28 и без осадков. В Риме малооблачно и до +29. В Мадриде столбики термометров покажут +34, и переменная облачность.

В Софии до +22 и дождь с грозой. В турецкой столице до +27 и без осадков. В Афинах +33 и ясная погода.

Перенесемся в Прибалтику. В Риге облачно и +23. В Вильнюсе +23 и дождь с грозой.

В Варшаве +25 и осадки. +23 в Киеве. В столице России прогнозируется облачная погода, временами дождь и до +26.