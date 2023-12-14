Боровик: как бы ни пытались сбить нас с пути, у нашего Президента есть внутренняя сила, чтобы справиться с этим

Вадим Боровик, политолог:

Слава богу, Александр Григорьевич все-таки свою твердую позицию на сдержанную внешнюю политику и опору на сильную экономику, он ее поддерживает. Как бы нас ни пытались определенные силы с этого пути сбить. Знаете, я призываю наших друзей везде, и друзей, и врагов, и экспертов – уходить от радикализма в определенных вопросах внешней политики. Это очень опасно. Абсолютно был прав Президент.

Григорий Азаренок, СТВ:

Он говорит, что пора и в России, и Беларуси, и других странах успокоить тех, кто рассказывает про Армению, Азербайджан.

Вадим Боровик:

Я сам в какой-то степени бываю эпатажным человеком. Есть разные вещи. Мы про девушек можем с вами пошутить, поговорить где-то, привлечь внимание. Это один вопрос, Гриша. Когда мы говорим о национальной безопасности, о целостности государства, о каких-то национальных интересах наших соседей и прочем, мы не должны вызывать провокацию. Меня очень огорчают отдельные политики, особенно когда они получили статус депутатов или каких-то деятелей, которые уже начинают уничижительно, неуважительно высказываться в адрес каких-то государств. Понимаете, можно себя называть великим патриотом Родины и высказываться за то, что я там даже за Россию-матушку, но оскорбляя своего ближайшего союзника Беларусь, белорусских политиков, он вроде бы патриот, но он же подонок. Он в первую очередь вредит своему Президенту, своей стране.

Григорий Азаренок:

А пример для нас – Батька. Вот за все то, что поляки или литовцы уже сделали, он мог один раз ответить на одну сотую того, что они сделали, и уже был бы там жуткий скандал. А нет.

Вадим Боровик:

У Лукашенко есть, слава богу, внутренняя сила. Слабый человек очень обидчивый. И даже любой человек может обидеться. Но сила заключается в том, чтобы эту обиду переступить и, руководствуясь здравым смыслом и интересами, сделать так, как выгоднее своему народу.

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