От +8 до +28 с дождями и грозами – погода в Беларуси на неделю

О погоде в Беларуси на предстоящей неделе рассказали в программе «Плюс-минус» на СТВ.

На предстоящей неделе ожидается неустойчивый характер погоды. В начале недели погодные условия в республике будут определять фронтальные разделы и теплые воздушные массы, в результате чего время от времени будут идти дожди различной интенсивности. Местами дожди будут сопровождаться грозами и порывистым ветром.

Ночью и утром в отдельных районах сгустится слабый туман. Температура воздуха ночью будет колебаться от +8 до +16. Днем +17…+25. Местами до +28. В дальнейшем и до конца недели кратковременные дожди будут отмечаться в отдельных районах республики. В дневные часы в неустойчивом воздухе возможны грозы. Температура воздуха ночью составит от +9 до +16, а днем воздух прогреется до +20...+27.

Подробный прогноз по областям страны: