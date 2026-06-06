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От +8 до +28 с дождями и грозами – погода в Беларуси на неделю

06 июня 2026 18:00
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О погоде в Беларуси на предстоящей неделе рассказали в программе «Плюс-минус» на СТВ.

От +8 до +28 с дождями и грозами – погода в Беларуси на неделю-2

На предстоящей неделе ожидается неустойчивый характер погоды. В начале недели погодные условия в республике будут определять фронтальные разделы и теплые воздушные массы, в результате чего время от времени будут идти дожди различной интенсивности. Местами дожди будут сопровождаться грозами и порывистым ветром. 

Ночью и утром в отдельных районах сгустится слабый туман. Температура воздуха ночью будет колебаться от +8 до +16. Днем +17…+25. Местами до +28. В дальнейшем и до конца недели кратковременные дожди будут отмечаться в отдельных районах республики. В дневные часы в неустойчивом воздухе возможны грозы. Температура воздуха ночью составит от +9 до +16, а днем воздух прогреется до +20...+27.

Подробный прогноз по областям страны:

От +8 до +28 с дождями и грозами – погода в Беларуси на неделю-4
От +8 до +28 с дождями и грозами – погода в Беларуси на неделю-5
От +8 до +28 с дождями и грозами – погода в Беларуси на неделю-6
От +8 до +28 с дождями и грозами – погода в Беларуси на неделю-7
От +8 до +28 с дождями и грозами – погода в Беларуси на неделю-8
От +8 до +28 с дождями и грозами – погода в Беларуси на неделю-9
# Погода в Беларуси

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