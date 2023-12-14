Лукашенко: призываю спецслужбы СНГ ни в коем случае не разрывать отношения
Политика Запада погружает мир в хаос. Растет напряженность в различных регионах планеты. Только объединив усилия, можно противостоять угрозам. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с главами делегаций, которые принимают участие в 19-м заседании Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств – участников СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как подчеркнул Президент Беларуси, сотрудничество органов безопасности дает возможность лучше понимать интересы друг друга, учитывать их и принимать конкретные меры по деэскалации обстановки.
К сожалению, нынешнюю ситуацию в мире нельзя назвать стабильной. Только если стабильно тяжелой. Застарелые конфликты переходят в горячую фазу, увеличивается количество гибридных войн. Также деградируют международные структуры. Они превратились в площадки для демагогии. Александр Лукашенко вспомнил недавний климатический саммит в Дубае. Он завершился накануне, но, как и предупреждал Президент, итогом его стал очередной документ рекомендательного характера, без реальных предложений по решению глобальных экологических проблем.
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Система международных отношений разрушена. Это последствия проводимой Западом политики. В таких условиях роль спецслужб возрастает. Особое внимание, отметил Александр Лукашенко, работе по получению актуальной информации, которая позволяет руководителям стран принимать выверенные решения в интересах своих народов.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Поддерживаю точку зрения первого Президента Казахстана Нурсултана Абишевича Назарбаева, который недавно сказал, что как никогда мир близок к ядерной войне. Это не банальная и дежурная фраза – о возрастании вашей роли в современном мире. Дело в том, что госдепартаменты и министерства иностранных дел в последнее время немножко подразучились устанавливать контакты, а главное – поддерживать, даже в самых сложных обстоятельствах. Спецслужбы умеют это делать. И тут от вас требуется жесточайшее напряжение, чтобы не потерять эту нить, связь. Порвется она между вами – не с кем будет разговаривать и некому. Я это знаю из собственного опыта. Поэтому призываю вас к тому, чтобы вы ни в коем случае не разрывали свои отношения. Даже если кто-то из наших государств будет придерживаться иной точки зрения в политике, которую то или иное государство сегодня осуществляет. Главное – не спешите.