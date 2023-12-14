Лукашенко: призываю спецслужбы СНГ ни в коем случае не разрывать отношения

Политика Запада погружает мир в хаос. Растет напряженность в различных регионах планеты. Только объединив усилия, можно противостоять угрозам. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с главами делегаций, которые принимают участие в 19-м заседании Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств – участников СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как подчеркнул Президент Беларуси, сотрудничество органов безопасности дает возможность лучше понимать интересы друг друга, учитывать их и принимать конкретные меры по деэскалации обстановки.

К сожалению, нынешнюю ситуацию в мире нельзя назвать стабильной. Только если стабильно тяжелой. Застарелые конфликты переходят в горячую фазу, увеличивается количество гибридных войн. Также деградируют международные структуры. Они превратились в площадки для демагогии. Александр Лукашенко вспомнил недавний климатический саммит в Дубае. Он завершился накануне, но, как и предупреждал Президент, итогом его стал очередной документ рекомендательного характера, без реальных предложений по решению глобальных экологических проблем.

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Система международных отношений разрушена. Это последствия проводимой Западом политики. В таких условиях роль спецслужб возрастает. Особое внимание, отметил Александр Лукашенко, работе по получению актуальной информации, которая позволяет руководителям стран принимать выверенные решения в интересах своих народов.