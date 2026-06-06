Звезды хореографии из Санкт-Петербурга и Москвы выступят в Большом театре Беларуси

Традиция, которая из года в год собирает истинных поклонников хореографического искусства, – «Балетное лето» в Большом театре Беларуси. 6 июня начинается 12-й фестиваль, который в 2026 году проходит под знаком вечной классики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Большом театре Беларуси открывается XII фестиваль «Балетное лето».

Главным событием форума стала премьера балета Баядерка. Это новое прочтение шедевра XIX века от главного балетмейстера театра Игоря Колба. Главным событием классической программы станет показ «Лебединого озера», приуроченный к 150-летию легендарного балета Петра Ильича Чайковского. Главные партии Одетты и Одиллии и Принца Зигфрида на минской сцене исполнят премьеры Стамбульского государственного театра оперы и балета. А 13 июня зрителей ждет абсолютная экзотика. Театр «Хо Гыом» представит программу «Вьетнамская душа» с уникальными традиционными инструментами прямо в фойе театра.



Артем Макаров, художественный руководитель Большого театра Беларуси:

На самом деле наши связи только-только начинают образовываться. Потому что все это страны, где, если брать Вьетнам, классическое искусство постепенно развивается, классическое европейское искусство. Но в Турции, безусловно, уже есть определенные традиции. Безусловно, у нас осталось еще несколько билетов на премьерные показы «Баядерки», и есть еще немного билетов на спектакли фестиваля.