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Звезды хореографии из Санкт-Петербурга и Москвы выступят в Большом театре Беларуси

06 июня 2026 17:39
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Традиция, которая из года в год собирает истинных поклонников хореографического искусства, – «Балетное лето» в Большом театре Беларуси. 6 июня начинается 12-й фестиваль, который в 2026 году проходит под знаком вечной классики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Большом театре Беларуси открывается XII фестиваль «Балетное лето».

Звезды хореографии из Санкт-Петербурга и Москвы выступят в Большом театре Беларуси-2

Главным событием форума стала премьера балета Баядерка. Это новое прочтение шедевра XIX века от главного балетмейстера театра Игоря Колба. Главным событием классической программы станет показ «Лебединого озера», приуроченный к 150-летию легендарного балета Петра Ильича Чайковского. 

Главные партии Одетты и Одиллии и Принца Зигфрида на минской сцене исполнят премьеры Стамбульского государственного театра оперы и балета. А 13 июня зрителей ждет абсолютная экзотика. Театр «Хо Гыом» представит программу «Вьетнамская душа» с уникальными традиционными инструментами прямо в фойе театра.


 

Звезды хореографии из Санкт-Петербурга и Москвы выступят в Большом театре Беларуси-4

Артем Макаров, художественный руководитель Большого театра Беларуси:
На самом деле наши связи только-только начинают образовываться. Потому что все это страны, где, если брать Вьетнам, классическое искусство постепенно развивается, классическое европейское искусство. Но в Турции, безусловно, уже есть определенные традиции. Безусловно, у нас осталось еще несколько билетов на премьерные показы «Баядерки», и есть еще немного билетов на спектакли фестиваля.

Звезды хореографии из Санкт-Петербурга и Москвы выступят в Большом театре Беларуси-6

Иностранные гастроли завершатся грандиозным гала-концертом. На одну сцену с ведущими белорусскими солистами выйдут мировые звезды хореографии из Санкт-Петербурга и Москвы, чтобы отдать дань памяти легенде отечественного балета Людмиле Бржозовской.

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# Балет # Большой театр оперы и балета в Минске

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