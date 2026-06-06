Светлогорск замахнулся на рекорд по количеству участников олимпийского квеста

Спорт плюс культура плюс история, и все это под общим молодежным знаменателем, помноженным многократно на отличное настроение и невероятную атмосферу драйва, в сумме получаем «Вытокі» – уникальный в своем роде белорусский фестиваль. Итоги трехдневного культурно-спортивного марафона этим вечером подводят в Светлогорске. Город на Гомельщине, похоже, замахнулся на рекорд по количеству участников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Атмосферу, которая царит на центральной площади Светлогорска, не смог охладить даже проливной дождь. На старт олимпийского квеста вышли сотни мальчишек и девчонок, чтобы проверить себя в самых разных видах спорта. Хоккей, борьба, гандбол, художественная гимнастика – для юных атлетов подготовили более 30 интерактивных локаций. Возрастной ценз участников выбран не случайно – до 14 лет. Это тот самый период, когда ребята могут по-настоящему загореться спортом, а опытные тренеры присмотреть талантливых и координированных воспитанников для будущих олимпийских побед.

Впрочем, за годы проведения «Вытокi» переросли формат спортивного праздника. Сегодня это настоящий семейный фестиваль, который объединяет поколения и закладывает прочный фундамент для формирования здоровой нации.