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Светлогорск замахнулся на рекорд по количеству участников олимпийского квеста

06 июня 2026 17:57
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Спорт плюс культура плюс история, и все это под общим молодежным знаменателем, помноженным многократно на отличное настроение и невероятную атмосферу драйва, в сумме получаем «Вытокі» – уникальный в своем роде белорусский фестиваль.

Итоги трехдневного культурно-спортивного марафона этим вечером подводят в Светлогорске. Город на Гомельщине, похоже, замахнулся на рекорд по количеству участников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Светлогорск замахнулся на рекорд по количеству участников олимпийского квеста-2

Атмосферу, которая царит на центральной площади Светлогорска, не смог охладить даже проливной дождь. На старт олимпийского квеста вышли сотни мальчишек и девчонок, чтобы проверить себя в самых разных видах спорта. 

Хоккей, борьба, гандбол, художественная гимнастика – для юных атлетов подготовили более 30 интерактивных локаций. Возрастной ценз участников выбран не случайно – до 14 лет. Это тот самый период, когда ребята могут по-настоящему загореться спортом, а опытные тренеры присмотреть талантливых и координированных воспитанников для будущих олимпийских побед.

Светлогорск замахнулся на рекорд по количеству участников олимпийского квеста-4

Впрочем, за годы проведения «Вытокi» переросли формат спортивного праздника. Сегодня это настоящий семейный фестиваль, который объединяет поколения и закладывает прочный фундамент для формирования здоровой нации. 

Светлогорск замахнулся на рекорд по количеству участников олимпийского квеста-6

Наталья Петкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:
Крайне важно какую-то модель и стиль жизни формировать с самых первых лет, и нужно здоровье. Глава государства неоднократно говорит о том, что здоровье – это не больница, здоровье – это то, что мы даем сами себе. То есть это здоровый образ жизни, физкультура, спорт и так далее.

Главная философия проекта – раскрыть богатый потенциал белорусских регионов. Показать их самобытную культуру, уникальную историю, гастрономические традиции и, конечно, спортивные достижения. Гомельская область принимает «Вытокi» в четвертый раз, и с каждым годом масштаб только растет, открывая новые возможности для развития районных центров.

Подробнее в видео.

# Государственная политика в области спорта # Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи

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