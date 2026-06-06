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Павел Петрушко и Петр Бахнарь стали призерами третьего этапа Кубка России по пляжному волейболу

06 июня 2026 18:28
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Павел Петрушко и Петр Бахнарь стали призерами третьего этапа Кубка России по пляжному волейболу. Соревнования завершились в Зеленоградске, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Игроки клуба «Минск» со 100-процентным результатом прошли групповую стадию, после чего в поединке 1/4 справились с соперниками из питерского «Зенита». Однако в полуфинале в напряженном противостоянии уступили московским «динамовцам» Вячеславу Красильникову и Владиславу Рейнсону – 1:2 по сетам.

В матче за «бронзовые» награды соперниками белорусского тандема стали – Мирослав Туровский и Александр Крамаренко из «Нового Уренгоя». Наши парни полностью контролировали ход дуэли, доминировали в каждой из партий и праздновали уверенную викторию со счетом 21:16, 21:13.

Павел Петрушко и Петр Бахнарь стали призерами третьего этапа Кубка России по пляжному волейболу-1

Павел Петрушко, игрок ВК «Минск»:
Cегодня были очень настроены на эту игру. Слава Богу, все получилось, и мы довольны. Мы к этой медали шли, это наш четвертый турнир, мы только начинаем. Надеюсь, что так и дальше будем продолжать. Самое главное – показывать хороший волейбол и радовать зрителей, чтобы мы сами не огорчались.

Финальный этап Кубка России пройдет с 8 по 10 июля в Орле. 

# Волейбол

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