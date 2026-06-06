Без дегустаций не отпускают! Гродно второй день живет в атмосфере фестиваля нацкультур

Пестрые и колоритные национальные костюмы, невероятный аромат уникальных блюд – то, что называют гастрономической дипломатией, яркие творческие квесты, тысячи интернациональных селфи, которые буквально «залайканы» в интернет-пабликах – все это неповторимая атмосфера фестиваля в Гродно с тысячами гостей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На XV Республиканском фестивале национальных культур в Гродно откроются 20 подворий.

Галина Буро, корреспондент:

Сегодня прямо в Гродно можно совершить настоящее кругосветное путешествие, и для этого виза в паспорте не нужна. Во-первых, потому что в Беларуси действует безвизовый режим для многих иностранцев, а во-вторых, фестиваль не знает границ. Все национальные подворья рядом – можно познакомиться с каждым.

На двух десятках национальных подворий – праздник праздников. Именно так в этот раз называется 15-й, юбилейный фестиваль национальных культур. Он объединил 43 национальности, включая белорусов. Каждая со своим колоритом.

Освоить искусное владение саблями на русском подворье предлагают казаки. Они привезли целую коллекцию клинков и нагаек.

По соседству мастер-класс по росписи яиц и матрешек, выставка – продажа кокошников и изделий, украшенных знаменитой хохломой. А рядом с русскими – украинцы гостеприимно угощают традиционными блюдами: от фаршированной щуки и голубцов до сала и компота. Без дегустации не отпускают. Традиции и кухни мира: чем удивляют 20 подворий на фестивале национальных культур в Гродно, рассказываем здесь.

Со вкусом представлено каждое подворье. А главные герои дня – представители национальных объединений, для которых Беларусь стала вторым домом, где они живут мирно и чувствуют себя в безопасности.

Впервые на фестиваль приехали габонцы, гагаузы, удмурты, гвинейцы, йеменцы, турки, чехи и мальдивцы. Можно изучить в деталях культуры и традиции разных стран: от национальных костюмов и музыкальных инструментов до зажигательных концертов. Представители рома учат танцевать цыганочку – мы тоже попробовали. Когда людей связала семейная дипломатия – политики бессильны это разорвать – Лукашенко.