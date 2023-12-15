Лазуткин об оппозиции: «Люди, которые вчера обещали мирные перемены, сегодня обещают войну»

Работа западных спецслужб в Беларуси стала более агрессивной. Об этом Александр Лукашенко рассказал, встречаясь накануне с руководителями органов госбезопасности стран Содружества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минск принял 19-е заседание Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств – участников СНГ. Это структура – одна из старейших на интеграционной площадке, которая позволяет эффективнее решать задачи по обеспечению безопасности в каждом из государств. Но помимо традиционных угроз – от терроризма до борьбы с транс-граничным наркобизнесом – существуют общие: желание западной коалиции разобщить государства постсоветского пространства. Белорусский лидер призвал сохранить связи и единство в борьбе с угрозами по внешнему контуру.

Лукашенко: призываю спецслужбы СНГ ни в коем случае не разрывать отношения.

В преддверии электоральной кампании (а единый день голосования впервые проходит в Беларуси) заметно оживились и спецслужбы сопредельных государств, и марионетки западных интересов. Себя эти люди называют оппозицией.