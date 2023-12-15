Лазуткин об оппозиции: «Люди, которые вчера обещали мирные перемены, сегодня обещают войну»

Работа западных спецслужб в Беларуси стала более агрессивной. Об этом Александр Лукашенко рассказал, встречаясь накануне с руководителями органов госбезопасности стран Содружества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Работа западных спецслужб в Беларуси стала более агрессивной. Об этом Александр Лукашенко рассказал, встречаясь накануне с руководителями органов госбезопасности стран Содружества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Минск принял 19-е заседание Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств – участников СНГ. Это структура – одна из старейших на интеграционной площадке, которая позволяет эффективнее решать задачи по обеспечению безопасности в каждом из государств. Но помимо традиционных угроз – от терроризма до борьбы с транс-граничным наркобизнесом – существуют общие: желание западной коалиции разобщить государства постсоветского пространства. Белорусский лидер призвал сохранить связи и единство в борьбе с угрозами по внешнему контуру.
Лукашенко: призываю спецслужбы СНГ ни в коем случае не разрывать отношения.
В преддверии электоральной кампании (а единый день голосования впервые проходит в Беларуси) заметно оживились и спецслужбы сопредельных государств, и марионетки западных интересов. Себя эти люди называют оппозицией.
Андрей Лазуткин, политолог:
Вся оппозиция за границей стала радикальной. Она вся поддерживает военную интервенцию. Сегодня они пытаются объединиться на базе этого белорусского батальона в Киеве. Люди, которые вчера обещали мирные перемены, сегодня обещают интервенцию, войну, нападение на Минск. Надо ли нашим людям такое выбирать? Поэтому они сами допустили ряд ошибок, вписались именно за Зеленского, киевскую власть, сегодня они за это расплачиваются. И вот то радикализм, который с ними сегодня, он будет топить их следующие лет пять.
Ранее глава КГБ сообщил журналистам о методах работы коллег из соседних государств. От попыток подкупа представителей госорганов до организации терактов. Цели Запада в отношении нашей страны остаются прежними: изменение конституционного строя и геополитической ориентации. Наш Президент заявил, что белорусские и российские правоохранительные органы и спецслужбы за последнее время задержали не менее 20 террористов, которые планировали атаки на территории Союзного государства.