Лукашенко оказался прав: конфликт на Ближнем Востоке сокращает западную поддержку Украины

Из-за ситуации на Ближнем Востоке резко упал интерес к событиям на Украине. Количество упоминаний в мировых СМИ и соцсетях об украинском конфликте уменьшилось в 30 раз. А официальный Вашингтон заявил, что веревка финансирования Киева заканчивается, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Джон Кирби, представитель Белого дома США:

Ты не можешь начинать планировать долгосрочную поддержку, если ты подходишь к концу веревки. А в финансировании Украины мы подходим к концу веревки. Сегодня мы анонсировали 200 миллионов долларов и мы будем продолжать помогать Украине столько, сколько мы можем, но это не будет бесконечно.

Ну, сколько веревочке ни виться, а конец будет. Это чувствует и понимает и сам Зеленский, который на неделе отправился в Брюссель с протянутой рукой. Там проходила встреча в формате Рамштайн, где обсуждали поставки оружия в Украину и где президент Незалежной нарисовался неожиданно, наверное, чтобы надавить своим авторитетом на заседающих и склонить их к большему выделению денег и оружия. Ведь даже до него дошло понимание, что из-за ситуации на Ближнем Востоке войну в Украине попытаются удешевить, но не остановить полностью. Также Зеленский попросил временно передать системы ПВО на зимний период, так что боевые действия продлятся как минимум до весны. При этом видно, что Киев больше нацеливается на диверсионные и террористические методы.

Сейчас мишенью стал Крым, где спецслужбы Украины пытаются дестабилизировать обстановку, создать панику и выдавить из акватории Черноморский флот. Без выхода к полуострову контрнаступ теряет смысл. Так что Киеву придется либо идти на мирные переговоры, либо переходить в оборону и отдавать инициативу российской армии. Скорее всего, Зеленский будет тянуть время до тех пор, пока не станет ясно, насколько ему уменьшили поддержку из-за Израиля. И если помощи будет не хватать даже для обороны, Зеленский проведет президентские выборы, переизберется и только потом пойдет на переговоры. Как это с самого начала предлагала Беларусь. И хочешь не хочешь, а Лукашенко снова оказался прав, когда предупреждал Зеленского, что об Украине забудут, что на авансцену выйдут другие действующие лица, но нашего президента не слышали. А жаль.