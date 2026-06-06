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Александра Саснович пробует пробиться в основную сетку теннисного турнира в Лондоне

06 июня 2026 18:21
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Александра Саснович пробует пробиться в основную сетку «пятисотника» в Лондоне. Соревнования проводятся на травяных кортах английской столицы лишь во второй раз, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В полуфинале квалификации соперницей белоруски стала Сторм Хантер из Австралии, которая ниже в рейтинге почти на 70 пунктов. Девушки обменялись выигранными геймами, но поединок был прерван из-за дождя.

Александра Саснович пробует пробиться в основную сетку теннисного турнира в Лондоне-1

Напомним, именно на турнире в столице Великобритании планируется возвращение легендарной Серены Уильямс. 44-летняя спортсменка выступит в тандеме с Викторией Мбоко из Канады. Это будет первое появление американки на корте с 2022 года. 

Младшая из сестер Уильямс является самой титулованной теннисисткой современности – в ее активе 23 Больших шлема в одиночном разряде и 14 в паре. Всего за карьеру она завоевала 96 трофеев. 

# Теннис # Александра Саснович

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