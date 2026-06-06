Александра Саснович пробует пробиться в основную сетку теннисного турнира в Лондоне

Александра Саснович пробует пробиться в основную сетку «пятисотника» в Лондоне. Соревнования проводятся на травяных кортах английской столицы лишь во второй раз, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В полуфинале квалификации соперницей белоруски стала Сторм Хантер из Австралии, которая ниже в рейтинге почти на 70 пунктов. Девушки обменялись выигранными геймами, но поединок был прерван из-за дождя.