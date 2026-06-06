От самостроя к законному участку. Что изменилось в сфере регулирования земельных отношений?

Как купить земельный участок в рассрочку? Где и каким образом легализовать самострой – какие здесь нюансы и дедлайны? В общем, 1000 и 1 вопрос. И прямо сейчас ответы на главные из них. Обзор новаций в земельном законодательстве Беларуси. Напомним, Президент подписал поправки в соответствующий кодекс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Суть реформы – упростить земельные отношения, избавить их от лишних формальностей. И в основе не кардинальные изменения, а скорее нивелирование некоторых шероховатостей. Процедуры многих юридических действий с землей станут проще, доступнее и понятнее.

Еще недавно здесь было просто поле, часть которого местные жители использовали как продолжение своих огородов. А скоро здесь появится новый жилой квартал. Сюда уже подтягивают инфраструктуру – ведут электричество и воду. Так выглядит сила земельной амнистии, которую 3 года назад инициировал глава государства. Земля, которую годами использовали бессистемно и незаконно, стала основой для цивилизованной стройки. Люди получат шанс построить дом, а агрогородок – новые улицы со светом и водой.

Андрей Шаров, председатель Кадинского сельисполкома:

В Кадино у нас сейчас на очереди на получение земельных участков находится 18 человек. То есть, соответственно, сейчас уже проводим работу и предлагаем иным желающим, кто желает связать свою жизнь с Кадино, построить здесь свой дом. Долгое время землю считали как бы бесхозной. Люди годами пользовались участками, строили дома и сараи, сажали огороды, границ которых нет ни в одном официальном документе. Причины разные: от старых построек без документов и «наследства» от родителей до самого распространенного – «оттяпать» чуток от соседних соток себе под картошку.

Незаконные метры стали очевидны при спутниковой съемке, которую использует «Белгипрозем». В цифровых архивах можно увидеть, как постепенно двигался забор, разрастался дом – становился больше огород.

Лариса Реентович, начальник отдела земельно-информационных систем проектного института «Могилевгипрозем»:

Аэрофотосъемка, именно ортофотопланы, дают нам сразу иметь представление о том, как пользуется человек земельным участком и какая у него площадь зарегистрирована. И вот путем сравнения можно сразу сделать анализ земельного участка, его использование, и уже на месте, без выезда на местность, определить порядок действия. По всей стране к началу 2025 года власти выявили почти 300 тысяч фактов незаконного использования участков. Государство дало людям шанс все исправить без штрафов и сноса. Многие белорусы поспешили им воспользоваться. Только в Могилевской области выявлено более 26 тысяч нарушений, связанных с самовольным занятием земли. Треть землевладельцев пока не определились – сносить или легализовать. Остальные свой выбор уже сделали.

Обновленный закон о земельных отношениях делает легализацию самовольных участков проще и дешевле. Теперь кадастровая стоимость фиксируется на день подачи заявления: даже если очередь длится месяцы – цена не растет. Успокоить можно огородников: если надел был занят до сентября 2022 года, его можно оформить по факту пользования, без торгов, сохранив растения и забор. К тому же на такой земле разрешат временные капитальные строения. Наследники получат право на льготный выкуп, а нуждающиеся в улучшении жилищных условий – повторно получить землю под дом, если отказались от предыдущей по объективным причинам.

Ирина Петрученя, начальник главного управления землеустройства Могилевского облисполкома:

Местные исполнительные комитеты будут определять территории и населенные пункты, на которых земельные участки будут предоставляться определенной категории граждан. Это либо врачи – они сами будут определять эту категорию без проведения аукциона. Это тоже немаловажно, учитывая сегодняшний дефицит кадров.