Александр Лукашенко: нельзя допустить драки в нашем доме!

Новости Беларуси. После большого политического турне и масштабных экономических договоренностей Александр Лукашенко погрузился в повестку госбезопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 14 декабря во Дворце Независимости Президент встретился с главами разведывательных ведомств и спецслужб стран СНГ, которые приехали в Минск, чтобы обсудить актуальные вопросы сотрудничества.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Разрушена система противовесов, сбалансированная ранее взаимодополняющими договорами, в том числе в сфере ядерного сдерживания. Подробности.

Серьезные угрозы сформировались для нас в информационной сфере. Сегодня на передовой наши журналисты, идеологи. Они ведут эту информационную войну. Очень важно, чтобы мы не допустили перерастания этой информационной войны, этого противодействия в горячую войну. Это деструктивное воздействие на население, распространение фейков, вбросов, кибератаки на критическую инфраструктуру государственных органов. У наших государств, которые вы представляете за этим столом, есть еще деятели, и немало, которые друг на друга из-за забора или из-за угла привыкли гавкать. Надо этого избегать. И не надо говорить, что мы проповедуем какую-то демократию, поэтому не можем утихомирить какого-то негодяя, который постоянно нападает то на Армению, то на Азербайджан, на Беларусь или Россию. Все мы можем. Мы обязаны это сделать. Не надо допустить этой драки в нашем доме. Давайте переживем эти события.