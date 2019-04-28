Итоги визита Президента Беларуси в Китай. Подробности – в репортаже СТВ

Новости Беларуси. Шесть лет назад Китай инициировал возрождение Великого Шелкового пути, предложив соединить единой транснациональной сетью Азию с Европой и Африкой, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Грандиозный проект. Стоимость – десятки миллиардов долларов. Цель – создание сухопутных и морских торговых путей, транспортных и экономических коридоров. Уже более 150 стран и международных организаций подписали с Китаем соглашение о сотрудничестве в рамках совместной реализации инициативы.

Беларусь активно и последовательно выступает сторонником инициативы «Пояс и путь». Участие во втором форуме принял Александр Лукашенко. Через нашу страну пройдет сухопутный маршрут. Когда этот торговый коридор заработает на полную мощность, по территории Беларуси будет перевозиться минимум 10% товаров между ЕС и КНР, а это сотни миллиардов долларов. Под Минском строится жемчужина Шелкового пути – индустриальный парк «Великий камень». Как заявил председатель КНР, один из образцовых проектов белорусско-китайского сотрудничества.

О двустороннем взаимодействии шла речь на встрече Александра Лукашенко и Си Цзиньпина, которая состоялась на полях саммита. За последнее десятилетие странам удалось утроить товарооборот. И это далеко не предел – с учетом далеко идущих планов. Корреспондент Юлия Бешанова побывала на втором форуме международного сотрудничества «Пояс и путь».

Первый караван на Запад, вдоль Великой Китайской стены, ушел во II веке до н.э. Тюки были набиты тканями, обратно везли соль, овощи, специи. Китайским воинам нужны были лошади, Европе – шелк, ценили его дороже золота. Материал, в честь которого и назван торговый путь, все еще можно найти на здешних прилавках.

Ли Сихоа, хозяйка магазина:

Это очень хороший шелк, он ручной работы. Прохладный и струящийся. И вышивка ручной работы. Всё сделано по древним технологиям. У нас в Китае такое национальное платье очень популярно. Китайский базар многолюден. С утра до вечера идет бойкая торговля. Даже если товар залеживается – продавцы не в накладе. Если не купят здесь, всё отправят за границу. Но правительство Китая мыслит амбициозно: накормить весь мир не только готовой продукцией, но и сырьем. Для этого шестой год Пекин возрождает Шелковый путь, точнее, создает его более совершенную копию. Он объединит в зону свободной торговли порядка 70 государств: от Австралии до стран Африки. Это те страны, которым действительно по пути. Беларусь одна из первых оценила будущее проекта и стала одной из опорных площадок «Пояса и пути».

Кирилл Рудый, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае:

Два крупнейших направления здесь есть. Первый связан с тем, что порядка 90 % железнодорожных перевозок по маршруту Китай – Европа проходит через Беларусь – такое «узкое горлышко» Шелкового пути. Второе направление – это индустриальный парк, поскольку это крупнейший парк, который Китай строит. Он известен и стал брендом уже самого Шелкового пути.

«Великий камень» здесь действительно называют «жемчужиной Шелкового пути». Всего за четыре года работы в нем появилось 43 резидента. И желающих меньше не становится. Накануне открытия форума ряды китайских компаний в совместном индустриальном парке пополнились. Свидетельство о регистрации получило известное производство электроприборов. Разговор о том, каким быть «Поясу и пути», продолжали уже на высшем уровне. Такого по размаху события Пекин еще не видел: почти 40 глав государств и правительств, представители полутора сотни стран, главы МВФ и ООН, 5 тысяч гостей и сотни журналистов. Казалось, весь город стал в одну большую пробку.

Повышенные меры безопасности, документы проверяют даже в метро. Для многочисленных делегаций пошли на беспрецедентный шаг: перекрыли площадь Тяньаньмэнь – самую большую и узнаваемую в мире. Александр Лукашенко с Си Цзиньпином встречаются регулярно и давно называют друг друга друзьями. Нынешний рабочий визит белорусского Президента в Китай уже 12-й по счету. Закрытых тем для разговора нет.

Золотая эра золотых отношений между Беларусью и Китаем наступила три года назад с установлением «всепогодного стратегического партнёрства». У нас общие принципы внутренней и внешней политики, совпадают взгляды на мировые проблемы, готовы поддержать друг друга в международных организациях. Александр Лукашенко: «Китай всегда может рассчитывать на нашу поддержку в любой сфере»

Сегодня Китай переживает уникальный исторический момент. Полуторамиллиардная страна вступила в эпоху внутренней трансформации. Экспортоориентированную модель роста повернули в сторону внутреннего потребления. А статус «мастерской мира» плавно меняют на «творческую лабораторию мира». Для таких маневров нужны внешние резервы в лице надёжных партнёров. Си Цзиньпин – Александру Лукашенко: «Под вашим руководством Беларусь вышла на траекторию роста» Экономическое развитие – в приоритете, но часто строится оно на личных отношениях, так проще договариваться. После части официальной президенты, несмотря на разгар саммита, еще долго общались в неформальной остановке. Осмотрели макеты будущих минских стадиона и бассейна – подарки китайцев белорусам.

Обменялись и подарками. Традиционными, но не тривиальными. Для белорусского лидера – произведения искусства: ваза из белого и голубого фарфора. Си Цзиньпину преподнесли уникальные книжные издания: наши пословицы на китайским языке и произведения китайских поэтов на белорусском. Си Цзиньпин подарил Александру Лукашенко картину, на которой изображена деревня, в которой он рос И еще одна памятная вещь. Это не просто пейзаж – глубоко личные воспоминания и переживания. Такие доверишь только самым близким. Небольшая деревня в самой бедной китайской провинции. Именно там до семи лет в нужде рос будущий руководитель КНР. Но сложности помогли закалить характер.

Дмитрий Крутой, министр экономики Беларуси:

На рынок Китая мы хотим в перспективе, где-то до 2023 года, если не получится ускорить эти процессы (сертификации на самом деле очень сложные) увеличить этот экспорт до 500 миллионов. То есть если примерно хотя бы 10 % нашего сельхозэкспорта было бы отправлено на китайский рынок, это уже было бы очень серьезной диверсификацией.

Экономики Китая и Беларуси активно ищут точки соприкосновения. Сделано уже немало. В 2018 году оборот товаров и услуг вырос до рекордных 4,5 миллиардов. Между странами отменили визы, и число туристов из КНР в нашу страну взлетело сразу на 40 %. Больше в Китай стали ездить и белорусы. Самый популярный сувенир из Поднебесной – местные сорта чая. Ли Си – мастер чайной церемонии. Сохраняя традиции, она уверена – за чашкой ароматного напитка можно решить любые проблемы.

«Пояс и путь» – это прежде всего логистические пути. Китай в этом случае – впереди планеты всей. В личном зачете – 22 тысячи километров железных дорог. Средняя скорость движения по ним – 300 километров в час. А еще магистрали, мосты –везде лучшие технологии. Беларусь перенимает опыт и уже стала главным логистическим центром по международным железнодорожным перевозкам. Около 90 % грузов по маршруту Китай – Европа идут через нас. За 2018 год это почти 3 тысячи поездов. Теперь путь из Беларуси в Китай занимает всего 12 дней. Александр Лукашенко: Наша общая задача – координация действий стран на всём протяжении «Пояса и пути» Открытость, сотрудничество и всеобщий выигрыш – краеугольные камни в основе нового Шелкового пути. Китай готов вкладывать в проект колоссальные деньги. По прогнозам местных аналитиков, к 2030 году сумма достигнет астрономических 3 триллионов долларов. Заинтересованных Пекин приглашает в команду. Александр Лукашенко: Наша общая задача – координация действий стран на всём протяжении «Пояса и пути»

Инициатива «Пояса и пути» – не закрытый клуб. Его главная идея – конвертировать преимущества политического диалога в экономический выигрыш. Кажется, Китай проповедует прописную истину: кто торгует, тот не воюет. Александр Лукашенко предлагает перейти от теории к практике. Например, чтобы белорусско-китайские транспортные коридоры расширялись быстрее – ввести спутниковые навигационные пломбы. Выиграем на устранении лишних таможенных досмотров и почти на неделю сократим время в пути.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

​​​​​​От нас зависит, следовать ли новым стандартам экономического сотрудничества, создавать ли новую большую семью или вернуться к устаревшим геополитическим маневрам. Сильный преодолеет преграду, мудрый – весь путь. Хотел бы пожелать участникам форума силы для преодоления всех преград.

«Ита й и лу» – так на китайском звучит «Один пояс – один путь». В дни форума эти слова звучали везде. Заявления глав государств обсуждали и «примеряли» на свою жизнь. Формальную фразу «расширение транспортных коридоров» белорусский аспирант здешнего вуза для себя переводит как «привычных продуктов из Беларуси будут привозить быстрее и больше».

Павел Лихачев, студент:

Этих продуктов действительно в Китае не найти. По многим из них я скучаю, в частности, по хлебу, творогу, колбасам. Вкус этих продуктов действительно другой. Он более натуральный чем тот, который мы можем покупать здесь, но и ассортимент ограничен. Белорусских продуктов на китайских прилавках действительно станет больше. Рынок открыли еще для пяти отечественных производителей молочки. И это при том, что в 2018 году ее экспорт увеличился в девять раз. Всего за пару дней подписали 21 соглашение. Благоприятные условия для инвестиций и торговли, упрощение таможенных процедур и новые условия для продвижения продукции АПК и решения о несвязанных кредитах. Владимир Макей об инициативе «Пояс и путь»: «Мы однозначно являемся сторонниками активного участия в ней» Глобальные саммиты для глав государств еще и возможность поговорить один на один. За два дня Александр Лукашенко провел настоящий переговорный марафон.

Осенью 2018 года Алексанр Лукашенко посетил Узбекистан. Тогда по итогам визита договорились почти по 20 вопросам, составили дорожную карту. Теперь пришло время провести ревизию проделанной работы. Темпы сближения экономик партнеров устраивают, но товарооборот не соответствует потенциалу. В 2018 году взаимно наторговали на сумму в 160 миллионов долларов, могут в разы больше. Трамплином должна стать наша технологическая помощь Узбекистану. «У нас есть такие технологии, которые нужны Узбекистану». Александр Лукашенко встретился с президентом Узбекистана Шавкат Мирзиёев – Александру Лукашенко: «У нас очень много, в чём мы друг друга дополняем»

На переговорах с главой Сербии Александр Лукашенко констатировал: политических разногласий между странами нет. Да и с экономикой всё в порядке, но стоит внимательнее вглядываться в перспективы. Сейчас готовится визит белорусского лидера в эту страну. Политическая воля для сотрудничества есть, будем искать резервы в экономике. Александр Лукашенко – Александру Вучичу: «Мы очень серьёзно обсудим направления нашего сотрудничества»

Президент пообщался и с правителем Дубая. С далекой страной у нас традиционно теплые отношения. Ведь дружба с арабскими правителями может сыграть на руку при налаживании связей с другими странами в этом регионе.

Торжественное завершение длинного дня – вечером в Пекине в честь лидеров прошел прием от имени Си Цзиньпина, где присутствовал глава белорусского государства. Президенты много общались между собой неформально. Да и двусторонних встреч и переговоров без телекамер было гораздо больше, чем предусмотрено программмой. Главы таких разных и далеких стран общались как единомышленники, увлеченные общей идеей.

В честь открытия форума президенты посетили большой гала-концерт. Искусство – тот язык, который не требует перевода. Кстати, в самом большом в Китае театре сейчас готовятся к белорусской премьере. В начале мая дают балет «Спартак». За несколько недель до представления билетов почти не осталось, причем раскуплены самые дорогие. Писать иероглифы – это тоже настоящее искусство. Его Си Цзинь осваивал несколько лет. Говорит, давно заметил: если пишешь не от души – строчки ложатся криво. Но в случае с этой фразой, из-под пера уверено выходит...