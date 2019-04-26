Александр Лукашенко – Александру Вучичу: «Мы очень серьёзно обсудим направления нашего сотрудничества»

Новости Беларуси. Максимальная координация действий стран-участниц инициативы «Пояс и путь» позволит расширить экономическое сотрудничество и снять существующие барьеры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко во время своего выступления на саммите международного сотрудничества «Пояс и путь». В эти дни он проходит в китайской столице.

Еще раньше Александр Лукашенко встретился со своим сербским коллегой Александром Вучичем. Президент нашей страны отметил, что рассчитывает на значительное развитие белорусско-сербских отношений. Для этого есть все предпосылки. Кроме того, во время беседы Александр Лукашенко анонсировал свой визит в Белград.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что касается торгово-экономической составляющей в наших отношениях, в прошлом году у нас есть определенный спад товарооборота, но в этом – я смотрю – уже по первому кварталу прирост. Но все равно объемы товарооборота, которые существуют между нами, это не те, которые должны быть между дружественными странами и странами, обладающими таким потенциалом.

Поэтому я думаю, что во время нашей встречи, моего визита к вам домой, в Сербию, мы очень серьезно обсудим направления нашего сотрудничества. Мы как раз занимаемся вопросами наполнения этого визита, чтобы у нас с вами было что сказать людям и в Сербии, и в Беларуси.

Инициатива «Один пояс и один путь» – это глобальный инфраструктурный проект, который объединяет десятки стран. Нынешний визит Президента Беларуси в Китай и встреча с председателем КНР Си Цзиньпином станет основой для дальнейшего двустороннего сотрудничества, в том числе в рамках этого проекта.