«У нас есть такие технологии, которые нужны Узбекистану». Александр Лукашенко встретился с президентом Узбекистана

Новости Беларуси. Беларусь заинтересована в развитии связей с Узбекистаном. Речь идет в том числе об экспорте наших технологий и создании совместных производств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом сегодня, 25 апреля, шла речь на встрече Александра Лукашенко с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Беларусь и Узбекистан активно развивают совместную торговлю и экономику. Так, в 2018 году стороны утвердили дорожную карту сотрудничества. А совместный товарооборот уже превысил 157 миллионов долларов. Это хороший показатель, но его можно значительно увеличить. Для этого стороны готовы приложить максимум усилий.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы очень четко выполняем с вами намеченные планы. Когда-то мы договорились о том, что выработаем дорожную карту – план наших действий. Мы это сделали, там 155 мероприятий. Я бы не сказал, что мы где-то отстаем. Критерий у нас – товарооборот. Он у нас за год вырастает на 20 %. Конечно, по объему это еще не тот товарооборот, который мы можем иметь. Думаю, что выполняя нашу дорожную карту, мы будем увеличивать товарооборот.

Я помню свое обещание, данное моему другу. У меня есть большой интерес в производствах, которые очень нужны Узбекистану: индустриальное производство, технологии перенести в Узбекистан.

У нас есть такие технологии, которые нужны Узбекистану, узбекскому народу – народу, очень похожему на белорусов. И поэтому у меня лично даже (я не говорю о своих коллегах, которые работают) есть азарт перенести эти технологии в Узбекистан и создать там хорошие предприятия, которые будут современными и каким-то примером для других предприятий. Дорожная карта предусматривает такие меры и мероприятия.

Уже многое сделали. Поэтому я хочу еще раз заверить вас, Шавкат Миромонович, что мы на этом пути не остановимся и мы сделаем максимум того, что наметили, и в те сроки, которые нужны будут Узбекистану.