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«У нас есть такие технологии, которые нужны Узбекистану». Александр Лукашенко встретился с президентом Узбекистана

25 апреля 2019 11:11
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Новости Беларуси. Беларусь заинтересована в развитии связей с Узбекистаном. Речь идет в том числе об экспорте наших технологий и создании совместных производств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом сегодня, 25 апреля, шла речь на встрече Александра Лукашенко с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Переговоры лидеров двух стран состоялись в рамках международного форума «Пояс и путь», который сегодня открывается в столице Китая.

«У нас есть такие технологии, которые нужны Узбекистану». Александр Лукашенко встретился с президентом Узбекистана-1

Беларусь и Узбекистан активно развивают совместную торговлю и экономику. Так, в 2018 году стороны утвердили дорожную карту сотрудничества. А совместный товарооборот уже превысил 157 миллионов долларов. Это хороший показатель, но его можно значительно увеличить. Для этого стороны готовы приложить максимум усилий.

«У нас есть такие технологии, которые нужны Узбекистану». Александр Лукашенко встретился с президентом Узбекистана-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Мы очень четко выполняем с вами намеченные планы. Когда-то мы договорились о том, что выработаем дорожную карту – план наших действий. Мы это сделали, там 155 мероприятий. Я бы не сказал, что мы где-то отстаем. Критерий у нас – товарооборот. Он у нас за год вырастает на 20 %. Конечно, по объему это еще не тот товарооборот, который мы можем иметь. Думаю, что выполняя нашу дорожную карту, мы будем увеличивать товарооборот.

Я помню свое обещание, данное моему другу. У меня есть большой интерес в производствах, которые очень нужны Узбекистану: индустриальное производство, технологии перенести в Узбекистан.

У нас есть такие технологии, которые нужны Узбекистану, узбекскому народу – народу, очень похожему на белорусов. И поэтому у меня лично даже (я не говорю о своих коллегах, которые работают) есть азарт перенести эти технологии в Узбекистан и создать там хорошие предприятия, которые будут современными и каким-то примером для других предприятий. Дорожная карта предусматривает такие меры и мероприятия.

Уже многое сделали. Поэтому я хочу еще раз заверить вас, Шавкат Миромонович, что мы на этом пути не остановимся и мы сделаем максимум того, что наметили, и в те сроки, которые нужны будут Узбекистану.

Шавкат Мирзиёев – Александру Лукашенко: «У нас очень много, в чём мы друг друга дополняем»

«У нас есть такие технологии, которые нужны Узбекистану». Александр Лукашенко встретился с президентом Узбекистана-7

Форум позволяет встретиться с ближайшими партнерами Беларуси. Так, глава государства обсудил перспективы двустороннего сотрудничества с руководителем КНР – Си Цзиньпином. Китай всегда может рассчитывать на поддержку нашей страны в любой сфере. А проведение такого форума – хорошая возможность, чтобы сверить политические и экономически курсы.

Что касается двустороннего сотрудничества Беларуси и Китая, то оно находится на достаточно высоком уровне. В 2018 году страны наторговали примерно на 4,5 миллиарда долларов. При этом экспорт наших товаров в КНР вырос почти в пять раз.

# Беларусь-Узбекистан # Александр Лукашенко # Фотофакт

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