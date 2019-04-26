Владимир Макей об инициативе «Пояс и путь»: «Мы однозначно являемся сторонниками активного участия в ней»

Новости Беларуси. Максимальная координация действий стран-участниц инициативы «Пояс и путь» позволит расширить экономическое сотрудничество и снять существующие барьеры. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко во время своего выступления на саммите международного сотрудничества «Пояс и путь» в Пекине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В частности, белорусский лидер выделил три основных момента, над реализацией которых странам-участницам в ближайшее время придется активно работать. Александр Лукашенко: Беларусь заинтересована в справедливой и прозрачной системе международной торговли

Этот визит Президента Беларуси в Китай и встреча с председателем КНР Си Цзиньпином станет основой для дальнейшего двустороннего сотрудничества, в том числе в рамках проекта «Пояс и путь». Кстати, в этом направлении страны уже активно взаимодействуют. Пример – создание индустриального парка «Великий камень», который называют настоящей международной жемчужиной Шелкового пути.

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:

Что касается самой инициативы «Пояс и путь», то мы однозначно являемся сторонниками активного участия в ней, потому что для Беларуси это приносит конкретные дивиденды в виде конкретных проектов, которые реализуются уже и будут реализоваться в Беларуси, и в виде участия Беларуси в реализации ряда проектов на всем протяжении этого «Пояса и пути».