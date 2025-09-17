И мы, и поляки были заинтересованы, чтобы пограничные вопросы решить раз и навсегда – Спицын

Евгений Спицын, публицист, политолог, общественный деятель:

И мы, и поляки были заинтересованы в том, чтобы эти пограничные вопросы решить раз и навсегда, и не создавать ненужные трения во взаимоотношениях с нашими народами и государствами. При этом понятно, что среди польской интеллигенции и части польской политической элиты эти фантомные боли, связанные с Речью Посполитой, присутствовали всегда. Не надо тут строить иллюзии.

Но эти настроения никогда не были доминирующими. Более того, никто из польской политической элиты того периода или представителей академической науки вслух не высказывали претензии, например, о воссоздании Речи Посполитой «от можа до можа». Но как только рухнула народная Польша, к власти начинают потихоньку-полегоньку пролезать эти националистические элементы, а сейчас они расцвели в Польше пышным цветом. Если на начальном этапе постсоветского развития все-таки в Польше правили так называемые либералы общеевропейского разлива, то вскоре им на смену пришли откровенные националисты. Слушайте, а братья Качиньские? Да они были предвестниками всех тех политических клоунов и персонажей типа Дуды, Сикорского, которые сейчас правят в Польше. А это откровенные пилсудчики.

Надо называть вещи своими именами. Пилсудский – это бывший диктатор Польши, который возглавил Польшу как раз в период воссоздания польской государственности по итогам Первой мировой войны. Этот польский диктатор, профашистский диктатор всю жизнь бредил идеями воссоздания Речи Посполитой «от можа до можа», почему он кстати и стал инициатором Советско-польской войны.

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