Для чего на Западе нас пытаются приравнять к нацистской Германии? Ответил Спицын

Григорий Азаренок, СТВ:

Скажите, а для чего нас упорно пытаются приравнять к нацистской Германии, обвинить в развязывании мировой войны? Тут вообще недавно великий историк Кая Каллас, причем мы помним, что она советская пионерка и дочь председателя Госбанка эстонской ССР, то есть историю, хотя бы на школьной скамье, должна была учить нормально. Вот она недавно заявила, что победа России и Китая (имеется в виду СССР) – это очень сомнительно, что они вообще победили во Второй мировой войне, это что-то новенькое для нее, для эстонской этой барышни, скажем так.

Евгений Спицын, публицист, политолог, общественный деятель:

Слушайте, дело в том, что вот такую дремучую неученость демонстрируют уже давным-давно практически все лидеры европейских государств. Это была сознательная политика, привести к власти в Берлине, Париже, Лондоне и в других европейских столицах политическую шпану. Это та самая кочующая элита, о которой еще 30 с лишним лет назад, в период крушения Варшавского договора и Советского Союза, писал никто иной, как Жак Аттали.

Аттали тогда был помощником президента Миттерана. После того как Миттеран ушел, он стал заместителем генерального секретаря ООН по вопросам образования. Именно он стоял у истоков так называемой болонской системы, распространения этой болонской системы на все страны мира. Для чего? А с тем, чтобы начать подготовку унификации или унифицированных кадров, в том числе управленческих, и в сфере экономики, и в сфере политики.

То есть идеей глобализма, они тихой сапой стали уже насаждаться тогда. Жак Аттали был одним из главных идеологов и проводников этих идей. Глобализм или на старый манер мондиализм, которые прямо говорили, что эпоха национальных государств ушла в прошлое, нам надо создавать наднациональные общемировые управленческие структуры в виде мирового правительства, мирового парламента и так далее. А раз так, то никакой национальной управленческой элиты в принципе быть не должно. Мы должны готовить элиту для управления всем миром. Отсюда и название его книжонки «Кочующая элита». А через что готовить подобного рода кадры? Через унификацию, в том числе и образовательных программ, образовательного процесса.

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