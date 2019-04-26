Александр Лукашенко: Наша общая задача – координация действий стран на всём протяжении «Пояса и пути»

Новости Беларуси. Максимальная координация стран-участниц глобальной инициативы «Пояс и путь», а также ликвидация всех существующих барьеров. Президент Беларуси выступил на форуме международного сотрудничества в Пекине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В частности, Александр Лукашенко выделил три основных момента, над реализацией которых партнерам придется активно работать в ближайшее время. Также в Китае белорусский лидер провел ряд встреч с зарубежными коллегами. Корреспондент Юлия Бешанова продолжит.

Юлия Бешанова, СТВ:

В 2008 году к этому стадиону были прикованы взгляды буквально всего мира – здесь прошло открытие Олимпийских игр. За событиями нынешнего форума «Один пояс – один путь» будем наблюдать буквально в нескольких сотнях метров отсюда. Именно там разместился конгресс-холл, откуда и будут работать сотни журналистов со всего мира.

Пресс-центр – тоже олимпийское наследие. Рассчитанный на несколько тысяч журналистов, сегодня он пришелся кстати.

Форум – событие мирового масштаба, ведь по сути Китай предложил, а остальные страны подхватили концепцию новой модели глобализации. Потому и внимание к событию повышенное. За новостями из Пекина следят как минимум в 150 странах. И это только те, чьи делегации представлены на саммите.

Нынешний форум – встреча представителей государств, которым «по пути». В формате большого диалога партнеры в Пекине встречаются второй раз. За два года с прошлого форума инициатива успела подрасти. Всего в китайскую столицу прибыли около 5000 гостей. Если в 2017-м за стол переговоров сели около 30 глав государств, то сегодня высокое представительство увеличилось еще на 10 персон.

Первый караван на Запад вдоль Великой китайской стены ушел во II веке до нашей эры. Тюки были набиты тканями, обратно везли соль, овощи, специи, гнали лошадей. Местный шелк ценился дороже золота. Но торговые пути никогда не были стабильными: маршрут петлял и менялся в зависимости от геополитических изгибов. Траектория, предложенная китайцами, как и древний коридор, не окончательная.

Си Цзиньпин, председатель КНР:

Необходимо отказаться от замкнутости и эксклюзивных клубов по интересам. Вместо этого мы предлагаем развивать взаимные инвестиции, делая сотрудничество исключительно прозрачным. Следуя китайской мудрости «Если вкладывать по песчинке, то получится большая башня», мы готовы вместе со всеми странами-участниками проекта построить чистый и честный Шелковый путь.

Шесть лет назад китайцы предложили возродить древний маршрут с поправкой на современные реалии. По задумке, проект свяжет дороги Евразии в единую сеть. Шесть коридоров плюс морской путь. В итоге реконструированный торговый тракт объединит в зону свободной торговли порядка 70 стран. Но Беларусь уже обеспечила для себя в поясе ключевой узел. Нам есть, что предложить коллегам по скоростному экономическому движению.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если мы хотим расширить наше экономическое сотрудничество, придать мощный импульс экономике, нам необходимо более результативно работать над устранением всех видов барьеров. Но делать это только на территории отдельно взятого государства – все равно, что в большом городе на одном перекрестке ликвидировать автомобильную пробку. Ты просто быстрее доедешь до следующей. Наша общая задача – координация действий стран на всем протяжении «Пояса и пути».

Александр Лукашенко: Беларусь заинтересована в справедливой и прозрачной системе международной торговли Инициатива «Пояса и пути» – не закрытый клуб. Его главная идея: конвертировать преимущества политического диалога в экономический выигрыш. За это китайцы готовить платить инвестициями. По прогнозам местных аналитиков, к 2030 году стоимость проекта достигнет астрономических 3 триллионов долларов. Для стран-участниц это возможность подтянуть свою инфраструктуру. Кажется, Китай проповедует прописную истину: кто торгует, тот не воюет.

А чтобы нити сотрудничества не запутались, Александр Лукашенко предложил перейти от теории к практике. Например, чтобы белорусско-китайские транспортные коридоры расширялись быстрее, ввести спутниковые навигационные пломбы. Выиграем на устранении лишних таможенных досмотров и почти на неделю сократим время в пути. Александр Лукашенко: «В Беларуси уже успешно ведутся эксперименты по внедрению подобных пломб» Еще одна идея, о которой много говорят в последнее время, – сближение Шелкового пути и Евразийского экономического союза. Несмотря на недавнюю отставку, Казахстан на форуме представляет Нурсултан Назарбаев. Елбасы – за глобализационные инновации: предложил Евросоюзу присоединиться к поясу и пути. В итоге Евразия получила бы глобальную интеграцию, которая смогла бы изменить экономический ландшафт целого континента.

Нурсултан Назарбаев, председатель Совета безопасности Казахстана:

Естественно, то, что я называю, как раз проходит по территории Евразийского экономического союза. И сопряжения, о которых мы ведем переговоры и подписываем, очень важны. Вообще, если посмотреть на перспективу, «Один путь и один пояс», Евразийский союз – если бы Европейский союз к этому присоединился, была бы глобальная интеграция на Евразийском большом субконтиненте, выгодном для процветания всех.

«Пояс и путь» – это прежде всего современные логистические маршруты. В строительстве инфраструктуры Китаю, пожалуй, нет равных: в личном зачете 22 тысячи километров железных дорог. Средняя скорость движения – 300 километров в час. А еще дороги, мосты, порты – везде лучшие технологии. Благодаря инициативе Беларусь стала главным логистическим центром по международным железнодорожным перевозкам. 80 % грузов по маршруту Китай-Европа идут через нас. За 2018 год это почти 3000 поездов. Кирилл Рудый: Мы – такое узкое горлышко «Шелкового пути» Большой форум в Пекине – это еще и удачная возможность пообщаться с коллегами. Во второй день продолжился марафон двухсторонних встреч.

На переговорах с главой Сербии Александр Лукашенко констатировал: политических разногласий между странами нет, да и с экономикой все в порядке. Но стоит внимательнее вглядываться в перспективы.

Сейчас готовится визит белорусского лидера в эту страну. В списке первоочередных тем для разговора на высшем уровне – поиск драйверов для экономического разгона отношений. Александр Лукашенко – Александру Вучичу: «Мы очень серьёзно обсудим направления нашего сотрудничества» Еще одна встреча с давним партнером: Президент пообщался с правителем эмирата Дубай шейхом Мухаммедом бен Рашидом аль-Мактумом.

С далекой страной у нас традиционно теплые отношения. Дружба с арабскими правителями может сыграть на руку при налаживании связей с другими странами в этом регионе, к тому же становимся привлекательнее в сфере инвестиций. В активной фазе и взаимная торговля. Объем экспорта за 2018 год оценивается больше чем в 70 миллионов долларов. Есть интерес к Беларуси и у арабских инверторов. В 2018 прямые вливания в нашу экономику выросли вдвое.

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:

Переговоры, которые состоялись у Президента Беларуси здесь, в Пекине, и его участие в «Поясе и пути», я думаю, действительно подтверждают важность активного сотрудничества между Беларусью и другими странами-участницами этой инициативы. Есть четкое понимание того, что нам действительно нужно ускорить реализацию тех договоренностей, тех проектов, которые в настоящее время или находятся на бумаге, или уже начали реализовываться.