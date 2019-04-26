Александр Лукашенко: Беларусь заинтересована в справедливой и прозрачной системе международной торговли

Новости Беларуси. Максимальная координация действий стран-участниц инициативы «Пояс и путь» позволит расширить экономическое сотрудничество и снять существующие барьеры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко во время выступления на саммите международного сотрудничества «Пояс и путь». Александр Лукашенко: «Китай всегда может рассчитывать на нашу поддержку в любой сфере» В эти дни он проходит в китайской столице. Здесь собрались четыре десятка глав государств и правительств. Каждый из них во время сессий делится своим взглядом на дальнейшее развитие глобальной инициативы. В частности, белорусский лидер выделил три основных момента, в которых странам-участницам в ближайшее время нужно добиться практических результатов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Беларусь, через которую следуют товарные потоки с востока на запад и с севера на юг, как никто иной заинтересована в существовании справедливой, равноправной и прозрачной системы международной торговли. На наш взгляд, в ближайшее время надлежит добиться практического результата в трех вопросах. Во-первых, формирование цифровых транспортных коридоров, прежде всего, между Китаем и Европой. Применение современных спутниковых навигационных пломб позволяет убрать излишние таможенные и иные досмотры, сократить время движения контейнерных поездов почти на неделю. В Беларуси уже успешно ведутся эксперименты по внедрению подобных пломб. Предлагаем соединить усилия уполномоченного руководством Китая оператора и национального белорусского оператора для совместной реализации данного проекта. Во-вторых, упразднение разрешительной системы международных автомобильных перевозок, что станет дополнительным стимулом для развития транспортно-логистической деятельности. В-третьих, активное укрепление взаимосвязи инфраструктур. Нужны дальнейшая реконструкция приграничных станций, автомобильных и железных дорог, мостов, создание мультимодальных транспортных узлов. Всё это мы делаем в Беларуси.