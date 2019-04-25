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Си Цзиньпин подарил Александру Лукашенко картину, на которой изображена деревня, в которой он рос

25 апреля 2019 18:47
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Новости Беларуси. Обмен подарками для встреч глав государств – церемония традиционная. Но президенты, как и полагается добрым друзьям, к выбору памятных вещей отнесли неформально, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Си Цзиньпин подарил Александру Лукашенко картину, на которой изображена деревня, в которой он рос-1

Александру Лукашенко коллега подарил настоящее произведение искусства: вазу из белого и голубого фарфора.

Си Цзиньпин подарил Александру Лукашенко картину, на которой изображена деревня, в которой он рос-4

Белорусский лидер преподнес Си Цзиньпину уникальные книжные издания: наши пословицы на китайским языке и произведения китайских поэтов на белорусском.

Си Цзиньпин подарил Александру Лукашенко картину, на которой изображена деревня, в которой он рос-7

И уже традиционный подарок – корзина с отечественными продуктами. В Китае их хорошо знают, а на столе у руководителя КНР товары с белорусскими названиями частые гости.

Си Цзиньпин подарил Александру Лукашенко картину, на которой изображена деревня, в которой он рос-10

Еще одна памятная вещь для Александра Лукашенко. Это не просто пейзаж – глубоко личные воспоминания и переживания. Такие доверишь только близким.

Си Цзиньпин подарил Александру Лукашенко картину, на которой изображена деревня, в которой он рос-13

Небольшая деревня в самой бедной китайской провинции – именно там до семи лет в нужде рос будущий руководитель КНР. Но сложности помогли закалить характер, а после приобрести доверие простых людей.

Си Цзиньпин подарил Александру Лукашенко картину, на которой изображена деревня, в которой он рос-16

Си Цзиньпин, председатель КНР:
Я жил именно в этой пещере – вот, смотрите.

Си Цзиньпин подарил Александру Лукашенко картину, на которой изображена деревня, в которой он рос-19

# Беларусь-Китай # Си Цзиньпин # Александр Лукашенко # Фотофакт

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