Си Цзиньпин подарил Александру Лукашенко картину, на которой изображена деревня, в которой он рос

Новости Беларуси. Обмен подарками для встреч глав государств – церемония традиционная. Но президенты, как и полагается добрым друзьям, к выбору памятных вещей отнесли неформально, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Обмен подарками для встреч глав государств – церемония традиционная. Но президенты, как и полагается добрым друзьям, к выбору памятных вещей отнесли неформально, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александру Лукашенко коллега подарил настоящее произведение искусства: вазу из белого и голубого фарфора.
Белорусский лидер преподнес Си Цзиньпину уникальные книжные издания: наши пословицы на китайским языке и произведения китайских поэтов на белорусском.
И уже традиционный подарок – корзина с отечественными продуктами. В Китае их хорошо знают, а на столе у руководителя КНР товары с белорусскими названиями частые гости.
Еще одна памятная вещь для Александра Лукашенко. Это не просто пейзаж – глубоко личные воспоминания и переживания. Такие доверишь только близким.
Небольшая деревня в самой бедной китайской провинции – именно там до семи лет в нужде рос будущий руководитель КНР. Но сложности помогли закалить характер, а после приобрести доверие простых людей.
Си Цзиньпин, председатель КНР:
Я жил именно в этой пещере – вот, смотрите.