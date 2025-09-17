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«Мы выпускали недоучек» – Спицын жестко о Болонской системе образования

17 сентября 2025 18:22
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. В гостях Евгений Спицын, публицист, политолог, общественный деятель. Обсудим самые актуальные темы.

«Мы выпускали недоучек» – Спицын жестко о Болонской системе образования-2

Евгений Спицын, публицист, политолог, общественный деятель:
Ведь что получалось, что мы, по факту, выпускали недоучек, которые не получали полноценного высшего образования. Но самое главное даже не в этом было. Программы внутри этого бакалавриата и магистратуры никуда не годились 100 процентов, потому что уходила фундаментальная подготовка специалистов. Мы выпускали непонятно кого.

Я вам просто приведу один пример, свидетелем которого я был сам. Когда в 2016 году я пришел на работу в университет. Я шел по историческому факультету, это был конец года, началась экзаменационная сессия. И вдруг я смотрю, открыта дверь, сидит преподаватель, у нее на столе лежит вот такая гора зачеток и стоит несколько студентов. Я ребят спрашиваю: «А что тут такое происходит?» Они говорят: «Да мы сдаем зачет». Я говорю: «Чисто формально, что ли?» Они смеются, говорят: «Ну, типа того». Я говорю: «А по какому предмету?» Какой предмет они мне назвали? Технология личностного роста. При этом у студентов-историков в тот период, например, не было археологии, как одного из ключевых предметов подготовки историко-специалиста.

Сейчас, понятно, это все возвращено, слава тебе, господи. Но каких-то там 9 лет назад студент-историк вообще не проходил азы археологии. Более того, многие вообще ни разу не были в археологической экспедиции. Так что вот таким образом.

Я прошу прощения, что немножко сместил акценты. Это очень важно, поскольку, когда мы говорим на тему истории, важно понимать, что тут прямая взаимосвязь с подготовкой будущих граждан нашей страны, то есть современных школьников, студентов, которым через энное количество лет мы просто передадим эстафетную палочку.

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# Григорий Азаренок # Образование # Евгений Спицын

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