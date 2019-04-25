Зампред КНР – Александру Лукашенко: «Наши отношения – это железное братство, которое никогда не ржавеет»

Новости Беларуси. Китай всегда может рассчитывать на поддержку нашей страны в любой сфере. А проведение такого форума – хорошая возможность, чтобы сверить политические и экономически курсы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Переговоры прошли в рамках второго международного форума «Пояс и путь», который открылся в Пекине. Сотрудничество двух стран находится на достаточно высоком уровне. В 2018-м Беларусь и Китай наторговали примерно на 4,5 миллиарда долларов. Председатель КНР высоко оценил экономические и политические успехи нашей страны. Корреспондент Юлия Бешанова из Пекина.

Перед китайскими планами реконструкции, а точнее создания более совершенной версии Великого шелкового пути, пожалуй, шляпу снял бы даже Наполеон. Размах проекта действительно впечатляет. Такого беспрецедентного по представительству форума Китай еще не видел: в списках участников порядка 40 глав правительств и государств.

Беларусь и Китай разделяют больше 8000 километров, но зато прочно связывают общие геополитические и экономические задачи. Очевидно, интересы эти обоюдные.

Юлия Бешанова, СТВ:

Увидеть площадь Тяньаньмэнь такой пустой, пожалуй, мечта любого туриста. В праздники здесь могут собраться до миллиона человек. Но на время проведения саммита территория полностью закрыта, исключение делают лишь для самых почетных гостей. Сегодня здесь, в Доме народных собраний КНР, проходит личная встреча Си Цзиньпина и Александра Лукашенко.

Александр Лукашенко с Си Цзиньпином встречаются регулярно и давно перешли на «ты». В прошлый раз главы государств общались в Циндао. Нынешний рабочий визит белорусского президента в Китай уже 12 по счету. По признанию самих лидеров общение давно проходит без «протокольного формализма».

Пекин встречает гостей в год 70-летия Нового Китая, а в прошлом здесь отметили 40-летие политики реформ и открытости. К тому же в 2018-м депутаты Всекитайского собрания народных депутатов переизбрали Си Цзиньпина на еще один пятилетний срок. Это значит, что от страны можно ожидать последовательного и четкого выполнения всех договоренностей.

Александр Лукашенко: «Китай всегда может рассчитывать на нашу поддержку в любой сфере» За последний год в белорусско-китайских отношениях удалось сделать качественный рывок вперед. Взять хотя бы отмену визового режима – число китайских туристов в Беларусь увеличилось на 40 %. Буквально на днях в Поднебесную пришел пятый юбилейный поезд с молочными товарами. Путь занял всего 12 дней. К слову, в нынешний визит договорились о том, что еще пять наших предприятий получат доступ на китайский рынок. И это при том, что в 2018 году экспорт молочки в Китай увеличился в 9 раз.

Руководство КНР не устает говорить о Беларуси как о примере успешной реализации концепции «Пояса и пути». Си Цзиньпин: «Индустриальный парк «Великий камень» стал образцом нашего сотрудничества» Направление выбрано, дело за четким исполнением. В присутствии глав государств 25 апреля подписали сразу несколько важных документов.

Межправительственное соглашение о международных перевозках позволит быстрее и без проволочек перемещать грузы и пассажиров. Это минус налоги, время. Партнеры поставили подписи и под концепцией форума по региональному сотрудничеству в рамках инициативы «Пояса и пути». Но горизонты экономического сотрудничества гораздо шире. На авансцену, прежде всего, должны выйти аграрии.

Дмитрий Крутой, министр экономики Беларуси:

Если наш экспорт общий сельхозпродукции составляет примерно 5,5 миллиардов долларов, то на рынок Китая мы хотим в перспективе – где-то до 2023 года, если не получится ускорить эти процессы (сертификации на самом деле очень сложные) – увеличить этот экспорт до 500 миллионов. То есть если бы примерно хотя бы 10 % нашего сельхозэкспорта было отправлено на китайский рынок, это уже было бы очень серьезной диверсификацией в условиях этих непростых в том числе отношений с Российской Федерацией по сельскому хозяйству.

Товарооборот и сальдо – дело наживное, и эти показатели, безусловно, подтянутся на фоне такой политической воли. Протокольными беседами президенты не ограничились. Обсудив дела экономические, внимательно осмотрели макеты будущих минских стадиона и бассейна – подарки китайцев белорусам.

Завершение разговора получилось трогательным и душевным. «Я жил именно в этой пещере»: Си Цзиньпин подарил Александру Лукашенко картину Буквально в сотне километров от этой деревни жил и заместитель руководителя Китая Ван Цишань.

Встреча с этим политическим деятелем прошла в загородной государственной резиденции Дяоюйтай. Расположена она в западной части Китая и отсчитывает девятый век своего существования. Когда-то это был загородный императорский дворец, сегодня – место приема высокопоставленных гостей.

Год назад китайский политик был в Беларуси с визитом. Тогда белорусский Президент принимал его в загородной резиденции как дорого и почетного гостя (подробнее здесь). Александр Лукашенко: «Спасибо вам, дорогой вице-президент, за эти добрые и теплые слова в мой адрес»

Ван Цишань, заместитель председателя КНР:

Очень приятно встретиться, зная, что вас принял председатель КНР. Зная, что наши отношения – это железное братство, которое никогда не ржавеет. Значимость вашей с председателем КНР встречи трудно переоценить. Для меня огромная честь сейчас встретиться с вами. Воспоминания о моем пребывании у вас дома остаются все еще свежими.