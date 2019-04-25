Шавкат Мирзиёев – Александру Лукашенко: «У нас очень много, в чём мы друг друга дополняем»

Новости Беларуси. Беларусь заинтересована в развитии связей с Узбекистаном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом 25 апреля шла речь на встрече Александра Лукашенко с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Шавкат Мирзиёев, президент Узбекистана:

После вашего государственного визита был дан очень мощный импульс нашим взаимоотношениям. Как вы правильно отметили, принятая дорожная карта, вы знаете, полностью на моем личном контроле. Каждое мероприятие я жестко спрашиваю, почему не так. Потому что вы правильно сказали, что у нас очень много, в чем мы друг друга дополняем.

Напомним, Александр Лукашенко находится с рабочим визитом в Китае. Президент Беларуси наряду с другими мировыми лидерами участвует во II Форуме международного сотрудничества «Пояс и путь». Его участники обсуждают экономические и инвестиционные перспективы этого глобального проекта. Наш Президент озвучит на форуме предложения белорусской стороны по развитию Шелкового пути.